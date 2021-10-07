Tarım arazisi kenarları çöplüğe döndü

Eskişehir’de nadasa bırakılan tarım arazilerinin yakınlarına dökülen moloz ve çöpler toprak verimliliğini ve hijyenini tehdit ediyor.

Çamlıca Mahallesi Kumluca Sokak üzerinde bulunan tarım arazilerinin kenarlarına kimliği belirsiz kişilerce hafriyat atığı ve moloz döküldü. Sokak üzerinde bazı yerlere atılan çöpler de dikkat çekti. Cam şişeler, lavabo, koltuk, ayakkabı, iç çamaşırı ve araba lastiğinin yanı sıra çok sayıda plastik atığın tarım arazilerinin hemen yanında olması adeta pes dedirtti. Atılan bazı çöplerin de yakılarak imha edildiği anlaşıldı. Belediye tarafından sokağın başına yasak levhası koyulmasına rağmen çöp atılması, duyarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

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