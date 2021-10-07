Günyüzü'nde yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Günyüzü ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şehit Mücahit Top İlkokulu'ndaki toplantıya başkanlık eden Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, yeni eğitimöğretim yılının en iyi şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için eğitim camiasının tüm kademelerinde görevli herkesin üzerlerine düşeni özveriyle ve hassasiyetle yerine getirdiğini belirtti. Özellikle eğitim çalışanlarına büyük görev düştüğünü kaydeden Akeller, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı çerçeve dahilinde eğitimöğretime hayırlısıyla başladık. Bu dönem, daha önceki yıllarda yapılan faaliyetlerden biraz farklılıklar gösterecek. Bütün kurumlarımız ve başta siz öğretmenlerimiz olmak üzere hep birlikte yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğiz. Alınan tedbirler ve bundan sonraki eğitimöğretim dönemi içerisinde uygulayacağımız uygulamalar, Günyüzü' nde eğitimöğretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini etkileyecek. 20212022 eğitimöğretim yılı, ülkemiz, vatanımız, ilçemiz, sizler, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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