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Avrupa Yeşil Mutabakatı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; "İhracatımızın devamlılığı için Avrupa Yeşil Mutabakatına hızla uymamız gerekiyor" "Eskişehir OSB yeşil dönüşümde örnek OSB'dir"

İHA

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; "İhracatımızın devamlılığı için Avrupa Yeşil Mutabakatına hızla uymamız gerekiyor" "Eskişehir OSB yeşil dönüşümde örnek OSB'dir"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katılan Başkan Küpeli, Avrupa Yeşil Mutabakatına dikkat çekerek, “Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından “Avrupa Yeşil Mutabakatı”na uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır. Eğer zamanında kendi mevzuatımızda gerekli düzenlemeler, iyileştirmeler ve uyum çalışmaları yapılmazsa ihracatta çok ciddi bir pazar kaybına uğrarız ” dedi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü KOSGEB Eski Başkanı ve Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin yaptığı çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı KOBİ’ler” konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Başkan Nadir Küpeli, Avrupa Yeşil Mutabakatının önemine dikkat çekti. Başkan Küpeli, “Yeşil dönüşüm kapsamında özellikle sanayimizin dönüşümü ve yeni yapının kurulması konusunda AB kaynaklarının maksimum oranda kullanılması sağlanmalıdır. Ülkemizde Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum konusunda aktif bir iklim politikası belirlenmesi durumunda milli gelirimizin yüzde 7 oranında artacak, sanayide ciddi bir dönüşüm yaşanarak ileri teknolojilere geçiş olacak ve istihdam artacaktır” dedi.

Rekabetten geri kalmamak adına dönüşüm şart
“Avrupa Yeşil Mutabakatıyla daha önce “karbon ayak izi” raporlama ihtiyacı duymamış ve bu konuda zorunluluğu olmayan şirketlerin, yeni dönemde gelişmekte olan yeni ekonomik yapıyla birlikte rekabetten geri kalmamak ve şirketin devamlılığını sağlayabilmek için hızlı bir dönüşüm içine girmeleri gerekecektir” diyen Küpeli, “Bu yeni dönemde tüm şirketler kendi karbon ayak izini net bir şekilde ölçecek ve raporlandırmak durumunda kalacaktır. Bu raporlar sonucunda şirketler kaynağında kirleticileri azaltma ve engelleme için stratejik bir yol haritası oluşturarak artık alışala gelmiş doğrusal ekonomiden, yeni döngüsel ekonomiye geçiş için gerekli adımları atmak zorunda kalacaklardır. Artık şirketlerin maliyet kalemlerine birde karbon emisyon maliyetlerinin eklenmesi gündeme gelecektir. Zira 2023 yılı itibariyle uygulanacak “sınırda karbon düzenlemesi” için önceden kaynak oluşturmak yönünden yararlı olacağını ve süreci yönetmede bizlere kolaylık sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İhracatta ciddi pazar kaybına uğrarız
“Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız AB pazarını kaybetmemek ve batı pazarlarındaki yerimizi koruyabilmek adına mutabakata uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır” diyen Başkan Küpeli, “2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız bölge toplam ihracatımız içinde yüzde 42’lik paya sahip Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerimizin geleceği açısından “Avrupa Yeşil Mutabakatı” yoluyla buna uyum sağlamamız hayati önem taşımaktadır. Eğer zamanında gerekli düzenlemeler, iyileştirmeler ve uyum çalışmaları yapılmadığı takdirde, ihracatta çok ciddi bir pazar kaybına uğrama tehlikemiz bulunduğu açıktır. Bu kapsamda Türkiye olarak bulunduğumuz noktaya bakmakta fayda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Endüstriyel Simbiyoz Projesine dikkat çekti
Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı ve Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın da yer aldığı panelde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılan çalışmalara değinen Başkan Küpeli, “Ülkemizin en büyük 2. OSB’si olarak geçtiğimiz yıllar içinde gelmekte olan bu yeni dönemi görerek, önce bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında yabancı ortaklarımızla birlikte çok kapsamlı bir endüstriyel Simbiyoz Projesi gerçekleştirdik. Bu proje ile bir sanayi kuruluşunun atığı başka bir sanayi kuruluşunun ana hammaddesi olarak kullanılmaya başlandı. Katılımcı firmaların sayısının çok olmasıyla birlikte, çok geniş kapsamlı bir simbiyoz matrisi hazırlandı. Bu projemiz Türkiye genelinde yapılmış en kapsamlı projelerinde başında gelmektedir. Daha sonra bu projemizi yerel bazda kalkınma ajansımızın da katkısıyla tekrar geliştirerek çalışmamızı sürdürdük” dedi.

Eskişehir OSB Yeşil Dönüşümde Örnek Oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğiyle sürdürülen “Yeşil OSB’ler Projesi” kapsamında Eskişehir OSB’nin, söz konusu projenin ikinci fazına seçilen 2 OSB’den biri olduğunu söyleyen Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmanın birinci fazında yer alan 18 OSB’de ön çalışmalar yapıldı. Buradan elde edilen veriler üzerinden ikinci fazda Eskişehir OSB’de derinlemesine çalışmalar yapıldı. Proje sonucunda Eskişehir OSB’de; Yeşil Hücre önerisi hayata geçirildi. Proje kapsamında OSB yönetimi ve özel sektörün katılımıyla 2 adet çalıştay gerçekleştirildi. Son çalıştay, Güney Kore Enerji Ajansı ve Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlendi. Yeşil OSB dönüşüm aksiyon planı hazırlandı. Atıksu arıtma tesisi çamurunun sürdürülebilir bertarafı ve buhar hattı üzerine iş paketleri geliştirildi. Endüstriyel simbiyoz olanakları incelendi. Bu çalışmalar sonucunda ülkemize özgü olarak Yeşil OSB’ler kavramı ortaya konmuş. Eskişehir OSB gerçekleştirdiği çalışmalarla yeşil sanayi ve yeşil dönüşüm konusunda ülkemizdeki OSB’lere örnek gösterilmiştir” dedi.

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