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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SEV'den Sivrihisar ziyareti

İHA

SEV'den Sivrihisar ziyareti

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu üyeleri, Sivrihisar'da görevine yeni başlayan Kaymakam Hüseyin Sayın'ı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.
Vakıf Başkanı Bekir Kalır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sivrihisar’ımızda göreve başlayan Kaymakam Hüseyin Sayın'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledik. Kaymakamımızı 17 Ekim Pazar günü saat 17:00 da Yunus Emre Kültür Merkezinde hemşerimiz eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın vereceği Aile İçi İletişim seminerine davet ettik, vakfımızın tanıtımı ve faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik. Ayrıca vakfımız tarafından bastırılan Sivrihisar’ımızı tanıtan kitaplarımız takdim edildi. Belediye Başkanımız ve Sev Muzaffer Demir Anadolu lisesi yöneticileri ve öğretmenlerini de seminere davet ettik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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