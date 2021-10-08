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Kadın Millî Hentbol Takımı İsveç maçı için Eskişehir’de Millî Takım Baş Antrenörü Birol Ünsal; "Eskişehir halkının hentbola olan ilgisini biliyoruz, umuyorum bizi yalnız bırakmayacaklar hepsini bekliyoruz"

İHA

Kadın Millî Hentbol Takımı İsveç maçı için Eskişehir’de Millî Takım Baş Antrenörü Birol Ünsal; "Eskişehir halkının hentbola olan ilgisini biliyoruz, umuyorum bizi yalnız bırakmayacaklar hepsini bekliyoruz"

Türkiye Kadın Millî Hentbol Takımı, İsveç maçı için Eskişehir’e geldi.
Türkiye Kadın Millî Hentbol Takımı 10 Ekim Pazar günü İsveç ile Eskişehir’de karşı karşıya gelecek. Saat 18.00’da Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak müsabaka için Eskişehir’e gelen millî takım, hazırlıklarına devam ediyor.
Milli Takımlar Koordinatörü Adnan Öztürk, Millî Takım Baş Antrenörü Birol Ünsal, Takım Kaptanı Nur Ceren Akgün ile daha önce İsveç’te forma terleten Aslı İskit, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın maç için hazır olduğunun bahsedildiği toplantıda ortak temenni Eskişehir halkının tribündeki yerini alması oldu.

“Eskişehir Hentbolda ekol illerden birisi”
Basın toplantısında konuşan Millî Takım Baş Antrenörü Birol Ünsal, hentbolda Eskişehir’in yerini anlattığı konuşmasında, halktan destek istedi. Baş Antrenör Ünsal yaptığı konuşmada, “Ülkemiz hentbolunun gücünü tam anlamıyla yansıtmak istiyoruz. Bütün kapasitemizle oynayıp elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Milli Takımımızda sadece Ceylan’ın bir sakatlığı var, onun dışın hiçbir eksiğimiz yok. Yani kadro anlamında ülkemizdeki en iyi kadro hazırladık. Hiçbir bahanesi olmayan bir takımız açıkçası. Tabi ki Eskişehir hentbolda ekol illerden birisi. Türk hentbolunda önemli bir yeri olan hentbol kültürü olan bir il, bütün seyircilerimizi pandemi şartları olmasına rağmen 3’te 1’ini alabileceğiz. Ama Eskişehir halkının hentbola olan ilgisini biliyoruz. Umuyorum bizi yalnız bırakmayacaklar, hepsini bekliyoruz maçımıza” ifadelerine yer verdi.

“İnşallah Eskişehir seyircisi de bizimle olacak”
Basın toplantısında konuşma yapan Millî Takımlar Koordinatörü Adnan Öztürk, takımın maç için hazır olduğunu belirtti. Eskişehir halkının desteğiyle galibiyetin geleceğini düşündüğünü belirten Öztürk, “Tabi grubun aslında hala iddialı takımlarından bir tanesiyiz. Sonuçta İsveç maçı zor bir maç gibi görünüyor, ama oradan alacağımız bir galibiyet içeride alacağımız bir galibiyet bizim için yeterli. Takımın bu kapasitesi var. Sırbistan’da maça kötü başlamamız bizi mağlubiyete sürükledi. Çünkü özellikle Avrupa maçlarında seyirci atmosferi ve hakem faktörünü düşündüğümüz zaman maça iyi başlamamız gerekiyor. Orada ilk 10 dakika kötü başladık. Sonra toparlayamadık. Ama pazar günü İsveç maçında ilk 10 dakika oyunun kontrolünü biz tutabilirsek o maç bizim ummadığımız kadar iyi geçebilir. Takımımıza güveniyoruz. Bu takımımıza güvenmemizin sebebi şudur ki hepsi çok kaliteli oyuncular. Yapabilecek kapasitedeler, istekleri, ruhları, azimleri var. Sadece biraz daha motivasyon biraz daha seyirci ile bütünleşerek hiç ummadığımız sonuçları alırız. Biz daha öncesinde Eskişehir’de hem kadınlarda hem erkeklerde seyirci ile bütünleşerek çok iyi maçlar kazandık. Türkiye hentbolunda dünya hentbolunda çok iyi örnekler gösterdik. İnşallah pazar günü bunu tekrarlamak istiyoruz. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Hep beraber bu işi başaracağımızı düşünüyoruz. İnşallah Eskişehir seyircisi de bizimle olacak. Hep birlikte onlarda bizimle bütünleşecek. Hep beraber bu işi başaracağımızı düşünüyoruz. Şimdiden bütün Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“Grubumuzda ki iddiayı da sürdürmek istiyoruz”
Eskişehir’de oynanacak olan maçta taraftar açısından ümitli olduğunu belirten Takım Kaptanı Nur Ceren Akgün, takımın gayet uyumlu olduğunu belirtti. Puan için maça çıkacaklarını belirten Kaptan Akgün, “Uzun süredir kamptayız. Herkesin birbiriyle ilgisi, alakası, uyumu çok güzel devam ediyor. Grubumuzda da zor rakiplerimiz var. Biz her maça bir önceki maçı unutarak çıkıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Grupta da tanıdığımız rakipler var. Ayrıca Aslı’da İsveç’te oynadığı için yakından tanıdığımız oyuncular var. Bu maçtan puanla ayrılmak istiyoruz. Grubumuzdaki iddiayı da sürdürmek istiyoruz. Taraftar için Eskişehir’de hentbol çok önemli gerçekten. Daha önceki milli takım maçlarından da bunu biliyoruz. Pandemiden dolayı da açıkçası taraftara biraz uzak kaldık. İnşallah pazar günü herkesi maça bekliyoruz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

“Bayrağımızı ve ülkemizi temsil ediyoruz”
Geçmişte İsveç’te forma terleten Aslı İskit, rakiplerine karşı taktiklerle maçı kazanabileceklerini ifade etti. Başından sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten İskit, şu sözleri kullandı:
“İsveç’te hentbol farklı oynanıyor. Diğer ülkelere nazaran onlar maçın ilk başından sonuna kadar aynı tempo ile oynamaya çalışacaklar. Çok hızlı ve dinamikler. Biz de bunun doğrultusunda Birol hocamızın taktiklerini ve uygulamalarını elimizden geldiğince uygulamaya çalışacağız. Ben bireysel olarak çok yetenekli bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Herkes tek tek çok değerli ve özel. Sadece takım olarak Sırbistan’a karşı çok iyi mücadele edemedik, bazı hatalarımız oldu. Ama İsveç maçında bunun üstesinde geleceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hentbolda her şey çok hızlı değişiyor. Herkes ne olacağını kestiremez. Seyircimizin önünde gerçekten puan almak için sonuna kadar savaşacağız. Çünkü maçı geçtim her şekilde bayrağımız ve ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bizim için her şeyden önemli başından sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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