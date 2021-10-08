Serebral Palsi’de rehabilitasyon önemli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar: “Serebral Palsi, yaşamın erken döneminde ortaya çıkarak gelişmekte olan beyni etkiliyor” “Fizik tedavi ve rehabilitasyonla anlamlı iyileşmeler sağlanıyor”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, Serebral Palsi hastalığının doğum sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilen bir hastalık olduğunu belirterek, “Hasta özellikle hızlı büyüme çağı devam ederken düzenli olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon görmeli, aksi halde eklemdeki şekil bozuklukları kalıcı olabilir ve ameliyat ile müdahale etmek gerekir” dedi.

Serebral Palsi hastalığı hastalığı hakkında bilgiler veren Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, bu hastalığın yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıktığını aktardı. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun Serepral Palsi hastası çocuklarda olumlu değişimlere yol açtığını belirten Uzm. Dr. Akpınar, bu çocukların ileride hayata kazandırılabilmesi için düzenli tedavinin önemli olduğunu kaydetti.



Serebral Palsi’ye yol açan etkenlerden bahsetti

Serebral Palsi’nin beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle vücutta ortaya çıkan kas kontrol yetersizliği anlamına geldiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, bu terimin, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan ve gelişmekte olan beyni etkileyen sorunları tanımlamak için kullanıldığını aktardı. Bu hastalığın nedenleri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Akpınar, “Gebelik döneminde geçirilen çeşitli hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kan uyuşmazlığı, röntgen ışınları, travma, erken veya geç doğum, bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması, ikiz veya üçüz doğum, zor doğum, doğum travması, doğum sonrasında bebeğin geçirdiği yüksek ateşli hastalıklar, ağır ve uzun süren sarılık, kafa travması, zehirlenmeler çocukta bu beyin hasarına yol açabilir” dedi.



“Fizik tedavi ve rehabilitasyonla anlamlı iyileşmeler sağlanıyor”

Yaşamın erken dönemlerinde beyinde gelişen Serepral Palsi’nin zamanla kötüleşen bir özelliğe sahip olmadığını kaydeden Uzm. Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, bu hastalıkla ilgili kas güçsüzlükleri veya istemsiz kasılmaların yaşam boyu devam ettiğini ifade etti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon önerisinde bulunan Uzm. Dr. Akpınar, bu tedavinin hastalığı tamamen yok edemese de anlamlı iyileşmeler sağladığını ve çocuğun yaşı ilerledikçe uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile sorunlarla başa çıkılabildiğini belirtti. Yaş ilerledikçe çocuğun durumunda değişiklikler görülebildiğini ve büyüme çağında kemiklerin kaslardan daha hızlı uzadığını aktaran Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, “Kaslar kemiklerin bu hızlı uzamasına uyum sağlayamayınca göreceli olarak kısalır ve eklemde şekil bozuklukları meydana gelir veya mevcut şekil bozuklukları belirginleşir. Bu sebeple hastanın özellikle hızlı büyüme çağı devam ettiği sürece düzenli olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon görmesi gereklidir. Düzenli rehabilitasyon görmezse eklemdeki şekil bozuklukları kalıcı olabilir ve ameliyat ile müdahale etmek gerekir” diye konuştu.



“Fizyoterapi, konuşma terapisi, özel eğitim, gerekirse ilaç, ameliyatlar ve cihazlar kullanılmalı”

Uygun tedavi ile Serebral Palsili bir çocuğun fiziksel olarak birçok olumlu sonuca ulaşılabileceğini kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, “Çocuğun başını daha iyi kontrol edebilmesi, oturma ve daha sonra ayakta durma dengesinin geliştirilmesi, ayakta dik durması, destek ile veya desteksiz yürüyebilmesi, fiziksel gücünün artırılması ve hareketleri arasındaki uyumun sağlanması başarılabilir. Serebral Palsi tedavisinde tüm sorunları birden ele alan, çocuğu bir bütün olarak düşünen bir yaklaşım uygulanmalıdır. Tedavi; fizyoterapi, konuşma terapisi, özel eğitim, gerekirse ilaç, ameliyatlar ve cihazların kullanımından oluşur. Ayrıca çocuğun beslenmesi, diş sağlığı ve aşıları asla ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.



“Çocukların yarına kazandırılabilmesi için düzenli rehabilitasyon şart”

Serebral Palsi’de düzenli rehabilitasyon yapılmasını öneren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, “Serebral Palsili çocuk büyüyerek Serebral Palsili bir erişkin olacaktır. Bugünün çocuklarını yarının topluma uyum sağlamış büyükleri olarak aramızda görmek için onların eğitilmeleri, var olan becerilerini kullanabilmeleri ve yeni beceriler kazanabilmelerinin ancak düzenli rehabilitasyon sayesinde olabileceğini unutmamamız gerekir. Hepimizin amacı çocuklarımızı mümkün olan en sağlıklı biçimde gelişip, büyümesini sağlamaktır” dedi.

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