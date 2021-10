A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Ünsal: Elimizden geleni yapmak istiyoruz

Hakan TÜRKTAN Caner AKSU / ESKİŞEHİR, (DHA) Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Birol Ünsal, "Ülkemiz hentbolunun gücünü tam anlamıyla yansıtmak istiyoruz. Bütün kapasitemizle oynayıp, elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ıncı grup ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 36-27 mağlup olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubun ikinci maçında Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynayacağı İsveç karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, İsveç maçında bütün kapasiteleri ile oynacaklarını belirterek, "İlk maçımızı Sırbistan ile oynadık. İsveç ile de burada oynayacağız. Takım değerlendirmesi bakımından İsveç grubumuzun favorisi. İskandinavlarda hentbol çok önemli. Hentbolun birinci spor olduğu bir ülke. Sırbistan ile önceki gün oynadığımız maçı kaybettik. Aslında Sırbistan'la aramızda ikincilik mücadelesi olur diye düşünüyorduk. Hala da o şansımız var çünkü onları tekrar evimizde ağırlayacağız. İsveç maçı için de, hentbol olarak bizim üstümüzde bir ülke. Biz de ülkemiz hentbolunun gücünü tam anlamıyla yansıtmak istiyoruz. Bütün kapasitemizle oynayıp, elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Milli takımımızda sadece Ceylan'ın bir sakatlığı var. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Kadro anlamında ülkemizdeki en iyi kadro. Hiçbir bahanesi olmayan bir takımız açıkçası. Eskişehir hentbolda ekol illerden bir tanesi. Türk hentbolunda önemli yeri olan, hentbol kültürü olan bir il. Pandemi şartları olması nedeniyle seyircilerimizin üçte birini alabileceğiz. Eskişehir halkının hentbola olan ilgisini biliyoruz. Umuyoruz ki bizi yalnız bırakmayacaklardır. Herkesi maçımıza bekliyoruz" dedi.

"GRUBUN İDDİALI TAKIMLARINDAN BİR TANESİYİZ"

Sırbistan maçına iyi başlayamadıkları için mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Milli Takımlar Koordinatörü Adnan Öztürk ise "Biz, grubun hala iddialı takımlarından bir tanesiyiz. İsveç maçı daha zor bir maç gibi görünüyor ama orada alacağımız bir puan veya galibiyet, Sırbistan'dan burada alacağımız bir tane galibiyet, İzlanda galibiyeti bizi oraya götürür. Takımımızın bu kapasitesi var. Sırbistan maçında oyuna kötü başlamamız bizi o sonuca götürdü. Özellikle Avrupa maçlarında ve deplasman maçlarında, seyirci atmosferi ve hakem faktörünü düşündüğünüz zaman maça iyi başlamanız gerekiyor. Orada maça ilk 10 dakika kötü başladık, sonra toparlayamadık ama pazar günü İsveç maçının ilk 15 dakikasında kontrolü biz elimizde tutabilirsek, o maç bizim için ummadığımız kadar iyi geçebilir diye düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular, yapabilecek kapasiteleri, istekleri, ruhları var. Eskişehir'de motivasyonumuzu ve seyirci desteğimizi biraz daha arttırırsak, hiç ummadığımız sonuçları alırız. Daha önce Eskişehir'de kız ve erkek takımlarımızla seyirci ile birlikte çok iyi maçlar kazandık, çok iyi sonuçlar aldık. Türk ve dünya hentboluna çok iyi örnekler gösterdik burada. İnşallah pazar günü tekrarlamak istiyoruz. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Eskişehir seyircisi de bizimle beraber olacak. Hep beraber bütünleşerek bu işi başaracağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ"

Takım kaptanı Nur Ceren Akgün, pazar günü herkesi maça beklediklerini söyleyen, "Uzun süredir kamptayız. Herkesin birbiri ile uyumu çok güzel devam ediyor. Grubumuzda da zorlu rakiplerimiz var ama biz her maça bir önceki maçı unutarak çıkıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Grupta tanıdığımız rakipler de var. Aslı İsveç'te oynadığı için çok yakından tanıdığımız oyuncular da var. Umarım bu maçtan puanla ayrılırız. Grubumuzdaki iddiamızı da devam ettirmek istiyoruz. Eskişehir'de hentbol gerçekten çok önemli. Daha önceki milli takım maçlarından da bunu biliyoruz. Pandemiden dolayı da taraftardan biraz uzak kaldık. Bu yüzden pazar günü herkesi maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK HIZLI VE DİNAMİKLER"

İsveç'in çok hızlı ve dinamik bir takım olduğuna dikkat çeken milli oyuncu Aslı İskit de "İsveç'te hentbol diğer ülkelere kıyasla farklı oynanıyor. Onlar maçın başından sonuna kadar aynı tempo ile oynamaya çalışacaklar. Çok hızlı ve dinamikler. Biz de bunun doğrultusunda, Birol hocamızın taktiklerini elimizden geldiğince uygulamaya çalışacağız. Çok yetenekli bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Herkes tek tek çok değerli ve özel. Takım olarak Sırbistan'a karşı çok iyi mücadele edemedik, bazı hatalarımız oldu. Ama İsveç maçında bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Hentbolda her şey çok hızlı gelişiyor. Ne olacağını hiç kimse kestiremez. Seyircimizin önünde puan almak için sonuna kadar savaşacağız. Maçtan öte her şekilde bayrağımızı ve ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bence her şeyden önemli. Başından sonuna kadar bunun için mücadelemizi vereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2021-10-08 12:49:12



