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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erasmus öğrencileri Eskişehir'e hayran kaldı

İHA

Erasmus öğrencileri Eskişehir'e hayran kaldı

Erasmus programı ile farklı ülkelerden Eskişehir'e gelen öğrenciler Odunpazarı'nı çok beğendiler.
Erasmus plus değişim programı kapsamında 20212022 akademik yılı güz dönemi için 13 ülkeden Eskişehir'e gelen öğrenciler tarihi Odunpazar'ını gezdiler. Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlileri Gülsüm Oğuz ve Nurşen Okur eşliğinde gezen öğrenciler, özellikle Atlıhan'ı çok beğendiklerini belirtti.

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