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Eskişehir’de kaybolan kadına gece saatlerinde ulaşıldı Kayıp vatandaş hafif yaralı halde bulundu

İHA

Eskişehir’de kaybolan kadına gece saatlerinde ulaşıldı Kayıp vatandaş hafif yaralı halde bulundu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarı Ilıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kadın için yapılan arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı.
Gece şartlarında yapılan arama kurtarma çalışmalarına; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmalarının ilk saatinde AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri ve AFAD personelleri kayıp kadına ormanlık alanda ulaştı. Hafif yaralı olduğu anlaşılan kadına ilk müdahaleyi yapan AKUT Eskişehir ekibi, kontrollerinin tamamlanması için ambulans ekiplerine teslim etti.

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