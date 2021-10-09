Jandarma, kayıp kadını 3 saatlik çalışma sonrası ormanda böyle buldu

Eskişehir’de kayıp ihbarı yapılan kadın, arama çalışmalarına katılan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda soğuktan etkilenmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yukarıılıca mahallesinde bulunan Beşikderesi Piknik Alanı işletmecisi N.A. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak kızı R.K. ile tartıştıklarını ve kızının ormanlık alana doğru gittiğini belirtti. Kızının telefonuna ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdiği kayıp ihbarından sonra Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bulunduğu ekipler tarafından aranmaya başlandı. Yaklaşık üç saat süren arama sonucu 38 yaşındaki R.K. isimli kadın, Yukarıılıca mahallesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Soğuktan etkilendiği görülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve aramalara katılan eşine teslim edildiği öğrenildi.

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