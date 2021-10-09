Babasıyla tartışıp evden çıktı, 3 saat sonra ormanda bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de babasıyla tartıştıktan sonra ormana giden R.K. (38), Jandarma ve AFAD ekiplerince yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulundu.
Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıılıca Mahallesi´nde oturan N.A., jandarmayı arayarak, tartıştığı kızı R.K.´nın ormanlık alana gittiğini, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, ormanda çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmayla R.K.'yi, Yukarıılıca Mahallesi´nden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu. Soğuktan etkilendiği görülen R.K. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-10-09 13:36:54
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