“İkinci Üniversite” kayıt tarihleri uzatıldı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor

20212022 öğretim yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı tanıyor. İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.



İkinci Üniversite, 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ön lisans programları olan Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile yeni açılan lisans programları olan Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Adalet Ön Lisans Programı ise ikinci üniversite kapsamında bu yıl son kez öğrenci kabul edecek.

İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden edevlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden ve ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir.

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