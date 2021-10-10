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Tek yürek olan gençlerin gözü 'yükseklerde' İmkansızlıklarına rağmen bir araya gelen öğrenci grubu "Savaşan İHA" yaptı ARMADA Teknoloji Takımı’nın kaptanı Rasim Budak: “Yurtdışından temin edilen motorlardan çok daha iyisine sahibiz”

İHA

Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir araya gelerek kurdukları ARMADA Teknoloji, kendi çabaları ile yaptıkları 'Savaşan İHA' ve 'İnsansız Su Altı Sistemi' ile TeknoFest'e katıldı.

Tek yürek olan gençlerin gözü 'yükseklerde' İmkansızlıklarına rağmen bir araya gelen öğrenci grubu "Savaşan İHA" yaptı ARMADA Teknoloji Takımı’nın kaptanı Rasim Budak: “Yurtdışından temin edilen motorlardan çok daha iyisine sahibiz”

Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir araya gelerek kurdukları ARMADA Teknoloji, kendi çabaları ile yaptıkları ‘Savaşan İHA’ ve ‘İnsansız Su Altı Sistemi’ ile TeknoFest’e katıldı.
Farklı üniversitelerde okuyan 7 öğrencinin ve mezun olmuş 3 kişinin bir arada çalışma yaptıkları ARMADA Teknoloji Takımı 2019 yılında kuruldu. Kendi imkanlarının yanı sıra sanayiden parça temin eden ve birkaç dernekten aldıkları küçük desteklerle SİHA ve İnsansız Su Altı Sistemi geliştiren üniversite öğrencileri, TeknoFest’e katıldı. Ellerindeki imkana göre büyük başarılara imza atan gençler, katıldıkları TeknoFest’te ‘İnsansız Su Altı Sistemleri’ kategorisinde 5., ‘Savaşan İHA’ kategorisinde ise 10'uncu oldu. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün elinden ‘En İyi Takım Ruhu’ ödülü alan ARMADA Teknoloji Takımı, Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, ARMADA Teknoloji Takımı’nın farklı üniversitelerden bir araya gelen öğrencilerle oluştuğunu öğrenince ‘Türkiye’nin Siber Takımı’ olarak nitelendirdi. Önümüzdeki yıllarda hedeflerinin daha büyük olduğunu belirten takım üyeleri, gerekli desteklerle bunu başarabileceklerini ifade ettiler.

“Yurtdışından temin edilen motorlardan çok daha iyisine sahibiz”
Yaptıkları SİHA ve İnsansız Su Altı Sistemi ile TeknoFest’te ilgi toplayan ARMADA Teknoloji Takımı, kendi çabaları ile araçların birçok parçasını üretti. Özellikle su altı aracında kendi ürettikleri motoru kullanan gençler, TeknoFest’te ilgi odağı oldu. Aldıkları küçük desteklerin yanında kendi imkanlarını kullanarak yaptıkları SİHA ve İnsansız Su Altı Sistemi ile TeknoFest’e katılan ARMADA Teknoloji Takımı’nın kaptanı Rasim Budak, geçirdikleri süreci şu sözlerle anlattı:
“En başta kendi çabalarımızla 2019 yılında ARMADA Teknoloji’yi kurduk. Daha sonra çalışmalarımız ilerleyince geçen sene ilk kez TeknoFest’in ‘İnsansız Su Altı Sistemleri’ yarışmasına katıldık. Geçen sene etaplarda dördüncülük ve dokuzunculuk gibi derecelerimiz oldu. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün elinden ‘En İyi Takım Ruhu’ ödülünü aldık. Takımımız Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki öğrencilerden oluştuğu için Selçuk Bayraktar bizi ‘Türkiye’nin Siber Takımı’ olarak nitelendirdi. Bu sene de yine benzer süreçleri atlatarak hem Savaşan İHA yarışmasında hem de İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katıldık. Geçtiğimiz seneye göre daha iyi dereceler elde ederek yarışma süreçlerini tamamladık. Şu an araçlarımızın alt sistemlerine yaptığımız ARGE çalışmaları devam ediyor. Su altı aracımızda kullandığımız tüpümüz 65 metre derinliğe dayanabiliyor. Yapısal olarak 300 metreye kadar dayanabilir. Aracımız hem kablolu hem de kablosuz olarak çalışabiliyor. Kablolu kullanımda kontrol operatör aracılığıyla oluyor. Kablosuz kullanımda belirlenen alanlarda tarama yapıyor. Keşif ve gözetleme amacıyla kullanılıyor. Yaptığımız İHA yerden 60 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. 19 m/s hıza ulaşabiliyor. Uçuş süresi 36 dakikaya ulaşabiliyor. Diğer takımlara karşı en büyük ayırt edici noktamız uçuş süremiz oldu. Tabi bunları da geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez İnsansız Su Altı Sistemleri’nde kendi motorumuzu ürettik. Bu özellik Haluk Görgün’ün ilgisini çekti ve beğenisini kazandı. Şu an belki de yurtdışından temin edilen motorlardan çok daha iyisine sahibiz. Bunu bu yılki TeknoFest’te gösterdik. Savaşan İHA’mız yarışmanın isteklerine göre üretildi. Aracımız 55 santimetre, 6 motor ve 6 pervaneye sahip, havada 19 m/s hıza ulaşıyor. Aynı F16’larda olduğu gibi hedefe kitlenme özelliği var. Yazılım olarak ön plana çıkan özelliklerinin başında geliyor. Görüntü işleme ve hedef tespiti yapıyor. Aynı zamanda kullanıcıyı takip edebiliyor.”

“Ülkeye katma değeri olan, ticari amaçlı kullanılabilecek araçlar geliştirmek istiyoruz”
Katıldıkları TeknoFest’in kendileri için bir başlangıç olduğunu ve daha iyilerini yapabileceklerini belirten ARMADA Teknoloji Takımı’nın yazılımcısı Buket Karaoğlu, “Birkaç sorun yaşamış olsak dahi şuan hem ‘Savaşan İHA’ hem de ‘İnsansız Su Altı Sistemleri’ kategorilerinde başarılar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Farklı donanımlar ekleyerek, revizeler yaparak ve gerekli yazılımları ekleyerek çok daha iyi başarılar elde edebiliriz. TeknoFest bizim için küçük bir çocuğun adım atması gibi bir şeydi. Anne ve babalar çocuğun ilk adımında nasıl haz duyarsa bizde Savaşan İHA’yı ilk uçurduğumuzda aynı şeyleri hissettik. Hazırladığımız su altı aracı yüzdüğünde aynı duyguyu hissettik. Bizim için bunların hepsi birer adım. Biz çok daha büyük düşünüyoruz. ARGE’ler ile çok daha büyük yerlere gitmek istiyoruz. Ülkeye katma değeri olan, ticari amaçlı kullanılabilecek araçlar geliştirmek istiyoruz. Aslında sadece bir yarışma değil bu. Bizim tecrübe edinip bu tecrübenin ardından öğrendiklerimizi başkalarına aktarabileceğimiz bir şey. Milli anlamda geliştirdiğimiz araçları pazarlayarak çok daha farklı noktalara getirebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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