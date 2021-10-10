Vosvos severlerden çevre temizliği

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Eskivos kulübü üyeleri, yaklaşık 6 saat boyunca çevrede bulunan çöpleri toplayarak, örnek bir çalışma sergiledi.

Eskivos kulübüne bağlı 35 üye sabah saatlerinde Yeni Sofça mahallesinde bulunan geniş bir alana gitti. Burada doğaya bırakılan çöpleri toplamaya başlayan vosvos severler, 6 saatin sonunda onlarca kiloluk çöpleri toplayarak çevreyi temizledi. Toplanan çöpler araçlara alınarak, uygun alana bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.