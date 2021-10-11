(ÖZEL) Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yaş ortalaması düştü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer: “Rinoplasti ameliyatı ile hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yaş ortalaması düştü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer: “Rinoplasti ameliyatı ile hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor”

İHA

(ÖZEL) Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yaş ortalaması düştü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer: “Rinoplasti ameliyatı ile hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, halk arasında burun estetiği ameliyatı olarak bilinen rinoplastiye olan talebin son zamanlarda çok arttığını belirterek “Rinoplasti taleplerinde yaş ortalaması düştü, ancak bu ameliyatı yapabilmemiz için kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaş yaş alt sınırımız var” dedi.
Burnunun şeklinden memnun olmayan veya nefes alma problemi çeken hastalarda uygulanan bir burun estetik ameliyatı olan rinoplasti ile hem burnun dış yapısı hem de içindeki problemler düzeltiliyor. Son zamanlarda bu ameliyata olan talebin oldukça arttığını dile getiren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, uygulamada yaş sınırı olduğunu belirtti. Kemik ve kıkırdak yapının büyümeye devam etmesinden dolayı kadınlarda 17 ve erkeklerde 18 yaşından önce bu ameliyatın yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Dinçer, ameliyat sonrası süreçler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

Hem estetik hem sağlık sorunları çözülüyor
Rinoplasti ameliyatının, burnun yapısının yeniden şekillendirildiği bir ameliyat olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, bu operasyon ile aynı zamanda nefes alma probleminin de düzeltildiğini kaydetti. Dr. Dinçer, “Burun ameliyatı nedeniyle başvuran hastalar genellikle aşırı büyük burun, kemerli burun, burun ucu düşüklüğü, burun ucunun çok geniş olması, burnun asimetrik olması gibi durumlardan yakınıyor. Bununla beraber burundan nefes alma güçlüğü yaşayanlarla da yüksek oranda karşılaşmaktayız. Bu ameliyat ile hem burnun dış kısmını düzeltebiliyoruz hem de içerideki anatomik problemleri çözerek hastanın daha rahat nefes almasını sağlayabiliyoruz” dedi.

Rinoplasti talebi arttı, yaş ortalaması düştü
Son zamanlarda rinoplasti talebinin çok arttığını, yaş ortalamasının da düştüğünü vurgulayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, bu ameliyatın belli bir yaşın altındakilere yapılmadığını vurguladı. Dr. Dinçer, yaş sınırlamaları ve nedenleri hakkında şunları söyledi:
“Kadınlarda 17, erkeklerde de 18 yaşından sonra rinoplastiyi uygulamaktayız. Çünkü vücudumuzdaki büyüme hormonlarının etkisiyle, yüz kemiklerimiz, yanak bölgesi, alın bölgesi, çenenin gelişimi devam ediyor. Erken dönemde burun, kemik ve kıkırdak bölgesine yapacağımız bir müdahale sonrasında bu bölgenin gelişimi duruyor. Bu belki kadınlarda çok büyük bir problem oluşturmaz, ancak erkeklerde yüz kemiklerinin gelişmesiyle büyük bir yüz üzerinde küçük bir burun bizim istemediğimiz bir görüntü. Bu nedenle özellikle erkeklerde yaş sınırına çok dikkat etmekteyiz.”

Ameliyat sonrası süreçleri anlattı
Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, operasyon sonrasında burnun üzerinde ince bantlar, ‘plastikten termal alçı’ denilen bir alçı ve burnun içerisinde de plastik tamponlar olduğunu, bunları yaklaşık bir hafta tuttuklarını belirtti. Ameliyattan sonra yüzde morluklar, şişlik ve hafif ödem görülebildiğini anlatan Dr. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu morluğu ve şişliği en aza indirmek için 48 saat soğuk uygulama önermekteyiz. Ödemin azalması için de hastanın başını, göğsünden daha yüksekte olacak şekilde 45 derece açıyla tutmasını istiyoruz. Bunun için birkaç yastığı üst üste koyabilirler. Ameliyattan sonra 48 saat kadar burundan pembe renkli, kanlı akıntılar gelmesi doğal bir durumdur bunu engellemek için çok sıkmayacak şekilde burnun ucuna gazlı bezden yapılmış bir ped konulabilir. Bunun haricinde bizim verdiğimiz antibiyotik ve ağrı kesicilerin düzenli şekilde uygulanması gerekiyor. Bu dönemde rinoplastide burnun kemikleri yeniden şekillendirildiği için hastamızın yan yatmasını istemiyoruz, yüzükoyun yatmasını kesinlikle önermiyoruz. Ayrıca burnun darbelere karşı korunması da önemli. Ağır spor, aerobik gibi sporsal faaliyetlerinden yaklaşık bir, bir buçuk ay uzak durulması gerekiyor. Bunun dışında kişi normal hayatına hızlı bir şekilde, bir hafta 10 gün içerisinde dönebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti Yürürken denk geldiği çanta ve içerisindeki 4 bin 235 avroyu sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim ...
Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi
(ÖZEL) Yüzde 99 görme engeline rağmen her gün en az bir kitap okuyor Yüzde 1’lik görme yetisiyle sayfaları adeta deviriyor 66 Yaşındaki görme engelli Sema Kol: “Gözümün gördüğü müddetçe okumaya gayret edeceğim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yüzde 99 görme engeline rağmen her gün en az ...
Bu caminin duvarları sarmaşıktan Sarmaşıklarla kaplı cami, betonarmenin arasında oradan geçen insanlara adeta nefes aldırıyor
YEREL HABERLER Bu caminin duvarları sarmaşıktan Sarmaşıklarla kaplı ...
A Milli Kadın Hentbol Takımı İsveç’e mağlup oldu
YEREL HABERLER A Milli Kadın Hentbol Takımı İsveç’e mağlup oldu
Kadın Hentbol Milli Takımı, İsveç´e 31-23 yenildi
YEREL HABERLER Kadın Hentbol Milli Takımı, İsveç´e 31-23 yenildi
Vosvos severlerden çevre temizliği
YEREL HABERLER Vosvos severlerden çevre temizliği
Uyanık bekçi hırsızları yakalattı
YEREL HABERLER Uyanık bekçi hırsızları yakalattı
Kazada ölen çocukları için imza kampanyası başlattılar
YEREL HABERLER Kazada ölen çocukları için imza kampanyası ...
Batıkent yeni park için gün sayıyor
YEREL HABERLER Batıkent yeni park için gün sayıyor
Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi ...
Ruh sağlığında erken teşhis önemli
YEREL HABERLER Ruh sağlığında erken teşhis önemli
Tek yürek olan gençlerin gözü 'yükseklerde' İmkansızlıklarına rağmen bir araya gelen öğrenci grubu "Savaşan İHA" yaptı ARMADA Teknoloji Takımı’nın kaptanı Rasim Budak: “Yurtdışından temin edilen motorlardan çok daha iyisine sahibiz”
YEREL HABERLER Tek yürek olan gençlerin gözü ...
Polis ve doktor olma hayaliyle tarlada çalışarak ailelerine destek oluyorlar Mehmet Aktunç: “İleride yunus polisi ya da özel harekat polisi olmak istiyorum” Büşra Elmas: “Herkes gibi benim de hedeflerim var, doktor olmak istiyorum”
YEREL HABERLER Polis ve doktor olma hayaliyle tarlada çalışarak ...
Otomobille gelip motosiklet çaldılar, JASAT'tan kaçamadılar
YEREL HABERLER Otomobille gelip motosiklet çaldılar, JASAT'tan ...
Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor Ayakkabı Tamircisi Kemal Karataş: "Ucuz ayakkabı iyi olmaz, petrol artığından, deri tozundan yapılmış imitasyon olabilir"
YEREL HABERLER Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor Ayakkabı ...
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
İnönü Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını ...
Bilim dünyasına acı haber ESOGÜ’den geldi ESOGÜ’nün en eski emekli öğretim üyelerinde biri olan Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilim dünyasına acı haber ESOGÜ’den geldi ESOGÜ’nün ...
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar düştü, Kütahya'da arttı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Bilecik'te vakalar düştü, Kütahya'da ...
Doğu Türkistanlı mağdurlar Çin'in zulmünü duyurmak için Eskişehir’e geldi Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu: “Çin, Doğu Türkistan’da bir soykırım yapıyor” Medine Nazimi: “Onlardan farklı olduğumuz için bu işkencelere maruz kalıyoruz”
YEREL HABERLER Doğu Türkistanlı mağdurlar Çin'in zulmünü duyurmak ...
“İkinci Üniversite” kayıt tarihleri uzatıldı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor
YEREL HABERLER “İkinci Üniversite” kayıt tarihleri uzatıldı Anadolu ...
Güneşli hava Odunpazarı’na yaradı Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Güneşli hava Odunpazarı’na yaradı Tarihi Odunpazarı ...
Babasıyla tartışıp evden çıktı, 3 saat sonra ormanda bulundu
YEREL HABERLER Babasıyla tartışıp evden çıktı, 3 saat sonra ormanda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.