Açıköğretim’de kayıt yenileme için son fırsat 17 Ekim

Anadolu Üniversitesi’ne daha önce kayıt yaptırmış ancak kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 20212022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi’nden geçtiğimiz şubat ayı içerisinde yapılan açıklamada “17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir’ hükmünü içermektedir. Bu durumda, 20202021 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları 20212022 Öğretim Yılında silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, daha önce kayıt yaptırmış ancak kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 20212022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2021 saat 22.00’ye kadar uzatıldı. Bu tarihinden itibaren kayıt yenileme işlemleri yapılamayacaktır. Kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından tamamlanacak.

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