Morbid obezitenin mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen: “Morbid obezlere uygulanan tüp mide ameliyatı riski düşük bir yöntemdir”

Günümüzün en yaygın hastalıklarından birisi olan obezitenin ileri evresi olan morbid obezitede uzmanlar, sağlıklı kiloya ulaşmak için cerrahi müdahale ile tedavide başarı oranın yükseltilebileceğini belirtiyor.

Ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıyla ölümcül sonuçlar doğuran morbid obezitenin tedavisi için uzmanların önerisi, başka medikal yöntemlerle tedavi olamayan hastalara cerrahi yöntemler uygulanması oluyor. Vücuttaki yağ depolanmasının sağlığı kötü etkileyecek noktaya geldiği durumların “morbid obezite” olarak tanımlandığını belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen, “Araştırmalar, aşırı şişman olarak bilinen morbid obezite hastalarının diyet, egzersiz gibi yöntemlerle sağlıklı kilosunda dönme oranının yüzde 45 daha az olduğunu gösteriyor. Mide küçültme ameliyatlarında ise bu oran yüzde 95’lerin üstüne çıkabiliyor” diye bilgi verdi.



“Morbid obezite hastalıktır”

Morbid obezitede kilonun aşırı olduğuna dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen, “Morbid obezite kalp, tansiyon, diyabet başta olmak üzere bazı kanser türlerine bile sebep olabiliyor. Toplumda aşırı şişman olarak nitelendirilen morbid obezite hastaları kilolarından dolayı gündelik aktivitelerini de yapmakta zorluk çekiyorlar. Hem hayatlarını tehdit eden hastalıklar hem de yaşam kalitelerinin düşmesiyle birçok sorunla da boğuşuyorlar. Morbid obezite tanısında altın standart, vücut kitle indeksi. Bu değer, kilogram olarak ağırlığınızın boy uzunluğunuza orantılaması ile elde ediliyor. Elde edilen sonuç 30’un üzerinde ise kişi obez, 40 üzerindeyse morbid obez olarak tanımlanır. Morbid obezite hastalık olarak ele alınmalı ve tedavi edilmelidir” dedi.



“Morbid obezitede cerrahi yöntemler en ideal tedavi yöntemi olarak tüm dünyada uygulanmaktadır”

Morbid obezite tedavisinin “cerrahi ve cerrahi dışı” olmak üzere iki şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Dr. Dizen, bu yöntemler ve başarıları hakkında “Morbid obezite hastalarının büyük çoğunluğu diyet, ilaç ya da davranış değiştirme gibi cerrahi dışı tedavi yöntemleri uygulansa da bazı hastalarda olumlu cevap alınamıyor. Bu yöntemlerin başarı oranı yüzde 45’den daha düşük olarak bilinmektedir. Cerrahi operasyonlarda ise oran yüzde 95’lerin üstünde çıkmaktadır. Morbid obezite hastalarının çoğunda sağlıklı kilosuna dönmesi için cerrahi müdahale akla geliyor. Ancak cerrahi tedavi sonrasında da hastanın diyetine ve yaşam biçimine dikkat etmesi çok önemli oluyor. Aksi durumda hasta zaman içinde yeniden kilo alabiliyor” ifadelerini kullandı.



“Morbiz obez kişilerde obeziteye bağlı gelişen hastalıklardan kaynaklanan ölüm riski daha fazla”

Cerrahi tedavide en çok tercih edilen yöntemin tüp mide olduğunu kaydeden Dr. Dizen, “Mideyi muz şeklinde kalacak kadar alıyoruz. Midenin yaklaşık dörtte üçünü aldığımız için çok az besinle kişi tokluk hissine ulaşıyor. Yaklaşık 1218 ay sonunda hasta ideal kilosuna ulaşıyor. Bu süreçte mide bir miktar genişliyor ve hasta en fazla 24 ayda normal hayatına dönüyor” diye bilgi verdi. Bazı morbid obez hastalarının ameliyat korkusu nedeniyle, cerrahiden uzak kalmaya çalıştıklarını belirten Dr. Dizen, şu önemli noktaya dikkat çekti:

“Mide ameliyatından ölüm riskini düşünerek korktukları için ameliyata soğuk bakabiliyorlar. Araştırmalara göre ameliyat sonrası ölüm riski yüzde 2. Fakat cerrahi dışı tedavide, obezitenin yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetme oranı ise yüzde 5. Yani araştırmalar, morbid obezite sonucu meydana hastalıkların ölüm riskinin ameliyatın ölüm riskinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.