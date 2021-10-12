Eskişehir´de havadan trafik denetiminde 8 bin 606 TL ceza

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, jandarma ekiplerinin havadan helikopter destekli trafik denetiminde, 35 sürücüye toplam 8 bin 606 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Ankara-Bursa ve Bilecik kara yolunda havadan helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 35 sürücüye toplam 8 bin 606 lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-10-12 11:10:30



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