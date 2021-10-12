Eskişehir’de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoda arama yapıldı. Depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

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