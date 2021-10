Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Atilla Güler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Güler ve Başkan Bozkurt bir süre görüşerek İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının ulusal ve yerel branşlardaki üstün başarılarıyla ilgili istişarelerde bulundular. As Başkan Güler, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımını ve sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Atilla Güler’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.