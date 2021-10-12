Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Eskişehir’de yıkımına başlanan bir binada işçilerin önlem almadığı gözlenirken, ortaya çıkan toz ise esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Savtekin Caddesi üzerinde bulunan bir binada yıkımına başlanan binada çalışan işçilerin tedbir almadan çalışması fotoğraflandı. Görenlerin yüreklerinin ağızlarına geldiği görüntüde işçilerin kendi canlarını hiçe sayarak çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Bunun yanı sıra yıkım sırasında ıslatma çalışması yapılmaması yakında bulunan esnafın toz içinde kalmasına neden oldu. Çoğu esnaf kapısını kapatarak çözüm ararken, yakında bulunan araçlar ise tozla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.