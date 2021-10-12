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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ’de online ‘Oryantasyon Programı’

İHA

ESOGÜ’de online ‘Oryantasyon Programı’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 20212022 Akademik Yılı Online Oryantasyon Programı düzenlendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’ne bu yıl yerleşen öğrencilere üniversiteyi ayrıntılı olarak tanıtmak ve uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla “20212022 Akademik Yılı Online Oryantasyon Programı” düzenlendi. ESOGÜ YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen programın açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak Covid19 pandemisinin başlamasından bir buçuk yıl sonra öğrencileriyle tekrar bir araya gelmenin, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını taşıdıklarını kaydetti. Prof. Dr. Şenocak, bu süreçte eğitim ve öğretimin bir araya gelinerek gerçekleştirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varılmış olduğunu düşündüğünü ve bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve anlamlı şekilde yürütüleceğine inandığını söyledi.
Öğrencilerin kampüsün ruhu ve yaşam dinamiği olduğunu belirten Prof. Dr. Şenocak, bu birlikteliğin kalıcı hale gelmesinin ise COVID19 mücadelesinde gösterilecek gayrete bağlı olduğu vurguladı. Prof. Dr. Şenocak, ESOGÜ Covid19 Tavsiye Kurulu tarafından hazırlanan kampüs ortamları ve eğitimöğretim süreçlerine yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getirdi. Öğrencilere HES kodlarını sisteme tanımlamaları, aşılarını tamamlamaları; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Prof. Dr. Şenocak, gençlere kendi sağlıklarını korurken bir başkasının hayatından da sorumlu olduklarının bilincinde olmalarının son derece önemli olduğunu hatırlattı.
İçinde bulunduğumuz enformasyon çağının; çok daha yetkin, bilgi birikimi yüksek, çoklu becerilerini kullanabilen, topluma ve çevreye duyarlı, etik değerleri ilke edinmiş bir dünya vatandaşı olma gayreti ile yaşanması gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Şenocak, yeni ESOGÜ’lülerden üniversite hayatları süresince bu yönde bir eğitimöğretimden geçeceklerinden ve 21. yüzyıl becerileri kazanarak mezun olacaklarından kuşku duymamalarını istedi.
Dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer alan, 51 senelik eğitim deneyimine sahip ESOGÜ’nün birikimlerini yeni öğrencilerine aktarmaya hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, verecekleri desteğin yerini bulmasının öğrencilerin azim, kararlılık ve özveri ile çalışmasına bağlı olduğunu ve yeni ESOGÜ’lülerin bunu başaracağına yürekten inandığını söyledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak sağlıklı, başarılı, keyifli bir akademik yıl geçirilmesi temennisiyle sözlerini tamamladı.
ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, üniversite olarak pandeminin başlangıcından bu yana uzaktan eğitim altyapılarını geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda eğitimler verdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Edizkan pandemi döneminde uzaktan eğitim destek sisteminin yanı sıra öğrencilere online destek veren öğrenci destek sisteminin de kurulduğunu ve bugüne kadar 5.700 çağrının cevaplandığını söyledi. Üniversitelerin temel görevlerinden birinin de ileri düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek ve yurt içi ve dışı kurumlarla işbirliği yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Edizkan, ESOGÜ’nün vizyonunun araştırma üniversitesi olmak olduğunu, araştırmalarda nitelik ve niceliği artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ve 2020 yılında ‘Aday Adayı Araştırma Üniversitesi’ başvurusu yaptıklarını kaydetti.
ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)’nin üniversitesanayi ilişkilerini yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Edizkan, ETTOM’un hizmetlerinin bununla sınırlı olmadığını aynı zamanda ulusal ve uluslararası fonlar, fikri ve sınai haklar, ticarileşme, girişimcilik, şirketleşme ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetler de sunduğunu ifade etti. ETTOM’un bu yıl yaptığı başvurunun Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu ve bu kapsamda Girişimcilik Merkezi kurulacağını belirten Prof. Dr. Edizkan; eğitim ve toplantı salonları, çalışma ofisleri ve prototipleme atölyesinin yer alacağı merkezde öğretim elemanları ve öğrencilere girişimcilik eğitimlerinin verileceğini kaydetti.
ESOGÜ Teknoparkı’nda 40’a yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Prof. Dr. Edizkan, öğrencilerin bu firmalarda kısmi zamanlı olarak çalışabildiğini, bunun da öğrencilerin kariyer gelişimlerine olumlu katkı sağladığını söyledi. ESOGÜ’de yeni bir teknopark daha kurmayı amaçladıklarını dile getiren Prof. Dr. Edizkan, bu amaçla kampüs içinde 25.000m2’lik bir alanın ayrıldığını da sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şentürk’ün “Öğrenci Olmak, Akademik Yaşam”, Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Ali Şahin’in “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yönetmelikler, Yönergeler, Usul ve Esaslar”, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Eyyüp Gülbandılar’ın “Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Süreci”, ESOGÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’nden Öğretim Görevlisi Dr. Aysun Tok Onarcan’ın “UZEM ÖYS Tanıtımı ve ESOGÜ’de Uzaktan Eğitim”, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Timuçin Doğan’ın “Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca Öğrencilerimize Sunulan Hizmetler”, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Kaner Ulusoy’un “ESOGÜ Kütüphane Sistemi ve Olanaklar”, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan’ın “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ve Birimin Sunduğu Olanaklar”, ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Madina Yörük’ün “Uluslararası İlişkiler Birimi Tanıtımı ve Öğrenci Değişim Programları”, ESOGÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kahya’nın “Kariyer Merkezi Faaliyetleri” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’ın “Covid19 Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Önlemler” başlıklı sunumları gerçekleşti.

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