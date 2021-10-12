Eskişehir’de sağanak yağış

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşların saçak altlarına sığınmasına neden oldu.



Eskişehir’de kısa sürede kendini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hava durumunu kontrol etmeden evden çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Evlerine ıslanmadan dönebilmek için taksi sırasına giren vatandaşların yanı sıra, ıslanmamak için bina saçakları önünde yağmurun dinmesini bekleyenler de oldu.



Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre akşam saatlerinden itibaren Eskişehir il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi.

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