Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

Eskişehir’de gelin ve damat, nikâh merasiminin ardından Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeni Akçayır Mahallesi’nde nikâh merasiminin ardından gelinlik ve damatlıkla Odunpazarı’nda bulunan Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden Neslişah ve İbrahim Ünal çifti, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için dua etti. Türbe ziyaretine gelin ve damadın ailesi ve yakınları da eşlik etti. Gelin ve damadın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle, türbe ziyareti sona erdi.

Ünal çifti gerçekleştirdikleri türbe ziyaretinin gelecek nesillere örnek olmasını dilediklerini belirtti.

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