"TEAMS" projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti

"Train, Enjoy, Act in Museums" (TEAMS) adlı projenin ilk ulus ötesi toplantısı Danimarka, İtalya ve Litvanya’dan 7 öğretmen ve 15 öğrencinin katılımıyla Eskişehir'de gerçekleşti.

Program kapsamında konuk öğretmen heyeti İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, müzecilik eğitiminin önemine değinerek OMM işbirliği ile gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri projesinin yürütüldüğünü belirtti. Proje öğretmeni Deniz Şogur da TEAMS proje tasarısının OMM uygulamalarında ortaya çıktığı ve İngilizce öğretmeni arkadaşlarıyla birlikte yazımının gerçekleştiğini açıkladı.



“Müze eğitimi kurumlarda eğitim metodu olarak uygulanacak”

Eskişehir Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı TEAMS projesiyle öğretmenlere, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanma, ziyaretçilerde merak, ilgi ve heyecan uyandıracak ziyaretçi merkezli eğitim programları ve uygulamalı etkinlikler hazırlama süreçleri hakkında eğitim verilecek. Aynı zamanda Eskişehir toplantılarında öğretmenlerin meslektaşları ile iletişim ve işbirliklerini arttıracak faaliyetlere yer verilmek suretiyle; eTwinning platformunun etkin kullanımı için uygulamalı bir başlangıç yapılacak. İki yıl sürecek olan projede sırasıyla İtalya, Litvanya ve Danimarka ziyaretleri ile müze eğitimi katılımcı kurumlarda bir eğitim metodu olarak uygulanmaya başlanacak.

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