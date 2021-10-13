Fiyatları yarı yarıya azaldı Balıkçı Muharrem Şahin: “Hava yağışlı olduğundan denizlerde balık bollaştı” “Fiyatlar düşünce herkes bol bol balık yiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fiyatları yarı yarıya azaldı Balıkçı Muharrem Şahin: “Hava yağışlı olduğundan denizlerde balık bollaştı” “Fiyatlar düşünce herkes bol bol balık yiyor”

İHA

Fiyatları yarı yarıya azaldı Balıkçı Muharrem Şahin: “Hava yağışlı olduğundan denizlerde balık bollaştı” “Fiyatlar düşünce herkes bol bol balık yiyor”

Eskişehir'deki balıkçılar, hava şartlarından dolayı denizlerdeki balık miktarının bollaştığını ve fiyatların da yarıya düştüğünü belirtiyor.
Yağışlı havalar sayesinde denizlerdeki balık da arttı. Balık verimi artınca fiyatlar da yarı yarıya azaldı. Eskişehir'de hamsi, uskumru, istavrit ve sardalyanın kilosu geçen haftalarda 25 ile 35 TL arasında değişirken, bu hafta 1520 TL’ye kadar ucuzladı. Çinakop ise geçen hafta 70 TL iken, bu hafta yarı yarıya düşüş göstererek tezgâhlarda 35 TL’den satışa sunuldu.

“İnşallah ilerleyen günlerde daha da bollaşacak”
Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, fiyatlardaki düşüşün balık bolluğundan kaynaklandığını söyledi. Şahin, “Şu anda balık bolluğu var. Hamsi geçen hafta 3035 TL iken, bu hafta 20 TL’ye kadar düştü. Uskumru, istavrit ve sardalya da 2530 TL’ydi, şimdi 15 TL’ye satılıyor. Geçen hafta Çinakopun kilosu 6070 TL’ydi, bugün 35’e kadar düştü. Denizlerdeki bolluk fiyatları düşürdü. Şu anda hava yağışlı, bu yüzden balık bol bol çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde daha da bol olacağı ve fiyatların 10 TL’ye kadar düşeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Herkes bol bol balık yemeli”
Balıklara olan talep hakkında konuşan balıkçı Muharrem Şahin, “İnsanlar balık fiyatlar yüksekken de alıyorlardı, ama mesela 2 kilo alacağına 1 kilo alıyorlardı. Şimdi ise 2’şer 3’er kilo alıyor ve bol bol yiyorlar. Şu hastalık döneminde bağışıklık sistemini en güzel düzenleyen besinlerden biri balık, herkesin bol bol balık yemesini tavsiye ediyoruz” diyerek balık tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı Havaların kurak gitmesi kuru incir fiyatlarını arttırdı Kuru incirin fiyatı geçen seneye göre yüzde 25 yükseldi
YEREL HABERLER İncirde verim az olunca fiyatlar tavan ...
Eskişehir Madencilik Kümesinde yeni yönetim göreve başladı
YEREL HABERLER Eskişehir Madencilik Kümesinde yeni yönetim göreve ...
Rektör Prof. Dr. Erdal’dan İÇEM ve Mustafa Kemal İlkokulu’na ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Erdal’dan İÇEM ve Mustafa Kemal ...
Eskişehir’de konut satışları arttı
YEREL HABERLER Eskişehir’de konut satışları arttı
Hatalı şerit değiştiren kamyon kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Hatalı şerit değiştiren kamyon kazaya sebep oldu
"TEAMS" projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti
YEREL HABERLER "TEAMS" projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de ...
(ÖZEL) Uzmanından sürücülere antifriz uyarısı Araçlarda kışın antifriz suyu kullanılmazsa motorda ciddi hasarlar oluşabilir Kötü antifriz motorun komple inmesine ve rektifiye kadar yol açabiliyor Oto tamircisi Sercan Yaşasın: “Antifriz suyunun yılda bir değişimini öneriyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Uzmanından sürücülere antifriz ...
Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ...
(ÖZEL) Eskişehir’de kışlık soğan hasadı başladı Ürün kalitesi ve verimi çiftçiyi memnun etti İmişehir'deki üretici Celil Doğmuş: “Bu sene hasatlarımız güzel, verimlerimiz yüksek” “Piyasadaki mal bolluğundan dolayı soğan fiyatları düşük” “Soğan fiyatlarının önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehir’de kışlık soğan hasadı başladı Ürün ...
Eskişehir’de sağanak yağış
YEREL HABERLER Eskişehir’de sağanak yağış
ESOGÜ’de online ‘Oryantasyon Programı’
YEREL HABERLER ESOGÜ’de online ‘Oryantasyon Programı’
Kadınlar üretiyor Eskişehirliler sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Kadınlar üretiyor Eskişehirliler sahip çıkıyor
Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar
YEREL HABERLER Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar
Eskişehir’de tır devrildi: 1 yaralı Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, ardından çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de tır devrildi: 1 yaralı Yaralanan sürücü ...
İkinci Üniversite kayıtları rekor kırdı
YEREL HABERLER İkinci Üniversite kayıtları rekor kırdı
Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler’den ...
Emniyetten öğrencilere bilgilendirme broşürü
YEREL HABERLER Emniyetten öğrencilere bilgilendirme broşürü
Diş taramasından geçen çocuk sayısı 64 bin 422’ye ulaştı
YEREL HABERLER Diş taramasından geçen çocuk sayısı 64 bin 422’ye ...
Başkan Kesikbaş, "Sanayi üretimi arttı, yüksek teknoloji üretiminde artış dikkat çekici"
YEREL HABERLER Başkan Kesikbaş, "Sanayi üretimi arttı, yüksek ...
(ÖZEL) Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı
“Yüzde yüz yerli hammadde ülke sanayimizi ileri taşıyacak” Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan: “Hammaddenin maliyetindeki artış kontrol edilemez bir hal aldı” “Maliyet artışları ürün birim fiyatını olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER “Yüzde yüz yerli hammadde ülke sanayimizi ileri ...
Eskişehir´de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi
Eskişehir’de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele ...
(ÖZEL) İkinci el ayakkabı satışı ile süren örnek hayat mücadelesi Her çift ayakkabıdan kazandığı birkaç lira ile 2 kız çocuğundan birisini üniversite okuttu, diğer çocuğu ise üniversiteye hazırlanıyor Tüm vergilerini ödediğini söyleyen Nail Zeytinbaş, emekliliğini de yaptığı işle hak etti Babasından kalan ikinci el ayakkabı satış mesleğini yapan Zeytinbaş: “Ben yemek yemezdim, çocuğuma harçlık verirdim” "Dolmuş param olmadığı için yürüyerek işe geldiğim çok günleri oldu, bir çorba içtim veya simit yedim"
YEREL HABERLER (ÖZEL) İkinci el ayakkabı satışı ile süren örnek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.