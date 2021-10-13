Fiyatları yarı yarıya azaldı Balıkçı Muharrem Şahin: “Hava yağışlı olduğundan denizlerde balık bollaştı” “Fiyatlar düşünce herkes bol bol balık yiyor”

Eskişehir'deki balıkçılar, hava şartlarından dolayı denizlerdeki balık miktarının bollaştığını ve fiyatların da yarıya düştüğünü belirtiyor.

Yağışlı havalar sayesinde denizlerdeki balık da arttı. Balık verimi artınca fiyatlar da yarı yarıya azaldı. Eskişehir'de hamsi, uskumru, istavrit ve sardalyanın kilosu geçen haftalarda 25 ile 35 TL arasında değişirken, bu hafta 1520 TL’ye kadar ucuzladı. Çinakop ise geçen hafta 70 TL iken, bu hafta yarı yarıya düşüş göstererek tezgâhlarda 35 TL’den satışa sunuldu.



“İnşallah ilerleyen günlerde daha da bollaşacak”

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, fiyatlardaki düşüşün balık bolluğundan kaynaklandığını söyledi. Şahin, “Şu anda balık bolluğu var. Hamsi geçen hafta 3035 TL iken, bu hafta 20 TL’ye kadar düştü. Uskumru, istavrit ve sardalya da 2530 TL’ydi, şimdi 15 TL’ye satılıyor. Geçen hafta Çinakopun kilosu 6070 TL’ydi, bugün 35’e kadar düştü. Denizlerdeki bolluk fiyatları düşürdü. Şu anda hava yağışlı, bu yüzden balık bol bol çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde daha da bol olacağı ve fiyatların 10 TL’ye kadar düşeceğini düşünüyoruz” dedi.



“Herkes bol bol balık yemeli”

Balıklara olan talep hakkında konuşan balıkçı Muharrem Şahin, “İnsanlar balık fiyatlar yüksekken de alıyorlardı, ama mesela 2 kilo alacağına 1 kilo alıyorlardı. Şimdi ise 2’şer 3’er kilo alıyor ve bol bol yiyorlar. Şu hastalık döneminde bağışıklık sistemini en güzel düzenleyen besinlerden biri balık, herkesin bol bol balık yemesini tavsiye ediyoruz” diyerek balık tüketiminin önemine vurgu yaptı.

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