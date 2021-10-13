Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi’nde “Covid-19 Aşı Birimi” oluşturuldu Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; “Öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz”

Anadolu Üniversitesi’nde, aşı olmak isteyen öğrenciler için Mediko Sosyal Merkezi’nde “Covid19 Aşı Birimi” oluşturuldu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliğiyle kurulan birimde Covid19 hastalığına karşı yayılma hızının azaltılması, eğitimöğretimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Eğitimöğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aşının önemine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal aşı olamayan öğrencileri Mediko Sosyal Sağlık Merkezi’ne beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Aşı yaptırma imkânı bulamayanlar için Covid19 Aşı Merkezi oluşturduk. Anadolu Üniversitesi öğrencileri sıra beklemeden kolay ve rahat şekilde aşılarını burada olabilirler. Öğrencilerimiz dışında aşı olmaya fırsatı olmayan akademik ve idari personelimizde bu birimden faydalanabilirler. Pandemi süreci bizler için zorlu geçti ve öğrencilerimizden uzun bir süre uzak kaldık. Yüz yüze eğitime sağlıkla devam etmek için öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Bu süreci sağlıkla ve güvenle atlatmak bizim elimizde.”

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli mesai saatleri içerisinde Mediko Sosyal Merkezi’nde kurulan Covid19 Aşı Birimi’nde aşılarını olabilecekler.

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