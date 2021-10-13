Eskişehir´de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat destekli operasyonda, 1´i kadın 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler için savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 11 mahalledeki 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1´i kadın 14 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 150,65 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 453 uyuşturucu hap, 43,32 gram esrar, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile 8 dolu kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-10-13 15:00:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.