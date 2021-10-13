Kadınlar göz nuru ile üretiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası hizmete devam ediyor. Satış noktası ile kadınların göz nuru ile ürettiği el işi ürünler de beğeniye sunuluyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. Temmuz 2019’da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgâhlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Öte yandan Nisan 2021’den itibaren, kadınların göz nuru ile ürettiği el işi ürünler de vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Haftanın 2 günü satışa çıkıyor

Üretici kadınların elinden çıkan bebek giysileri, patik, hırka, bere, atkı, dantel, sabunluk lif, masa örtüsü, paspas, örme oyuncak ve dekorasyon amaçlı mefruşat ürünleri vatandaşlardan ilgi görüyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, pazar günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde el emeği göz nuru el işi ürünlerini sergiliyor.

Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi pandemi tedbirleri eşliğinde hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nı ziyaret eden Eskişehirliler de Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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