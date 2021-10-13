Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)

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10 TUTUKLAMA

Eskişehir'de, sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10´u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-10-13 18:10:05



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