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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomrukların altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti

İHA

Tomrukların altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Eskişehir’de 30 metreden dereye düşen kamyonun şoförü, tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, gece Mihalıççık’ın Diközü mahallesinde meydana geldi. Tomruk yüklü 71 EV 803 plakalı kamyonu kullanan Ramazan Yıldız, virajı döndüğü esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi. Yoldan çıkan kamyon 30 metre aşağıdaki dereye düştü. Kamyonun kasasındaki tomrukların şoför kabinini ezmesi sonucu 40 yaşındaki Ramazan Yıldız hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız’ın cansız bedeni ailesine telsim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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