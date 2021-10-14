Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçtu. Kazada tomruklar nedeniyle şoför kabini ezilirken, sürücü Ramazan Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Mihalıççık ilçesi Diközü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 71 EV 803 plakalı tomruk yüklü kamyon. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metreden kuru dere yatağına uçtu. Şoför kabini tomruklarla ezilirken, Ramazan Yıldız ise hayatını kaybetti.

Ramazan Yıldız'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-14 12:28:28



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