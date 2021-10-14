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Dünya nüfusu artıp yaşam süresi uzayınca körlük ve görme kusurları da artıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; “Zamanında müdahale genellikle görme üzerindeki etkileri geciktirebilir veya azaltabilir, çoğu zaman da ortadan kaldırabilir” “Dünyadaki 45 milyon kör insanın yaklaşık yüzde 80'i 50 yaşın üzerindedir”

İHA

Dünya nüfusu artıp yaşam süresi uzayınca körlük ve görme kusurları da artıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; “Zamanında müdahale genellikle görme üzerindeki etkileri geciktirebilir veya azaltabilir, çoğu zaman da ortadan kaldırabilir” “Dünyadaki 45 milyon kör insanın yaklaşık yüzde 80'i 50 yaşın üzerindedir”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, dünya nüfusunun yaşlandığını ve insanlar artık daha uzun yaşadığını, bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre kronik koşullardan kaynaklanan körlüğün de arttığını belirterek, “Zamanında müdahale genellikle görme üzerindeki etkileri geciktirebilir veya azaltabilir çoğu zaman da ortadan kaldırabilir” diye kaydetti.
Dr. Bilge, “Dünya Görme Günü” nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında günün önemine dair bilgiler verdi. Önlenebilir körlük ve görme kusurlarına küresel bağlamda dikkat çekmek için her yıl ekim ayının ikinci perşembe gününün Dünya Görme Günü ilan edildiğini anlatan Prof. Dr. Uğur Bilge; “Dünya nüfusu yaşlanıyor ve insanlar daha uzun yaşıyorlar. Ancak WHO’ya göre kronik koşullardan kaynaklanan körlük de artıyor. Dünyadaki 45 milyon kör insanın yaklaşık yüzde 80'i 50 yaşın üzerindedir. Körlüğe yol açan katarakt, refraktif kusur ve glokom gibi birçoğu yaşla ilgili olan hastalık kolay ve ucuz bir şekilde tedavi edilebilir veya iyileştirilebilir. Zamanında müdahale genellikle görme üzerindeki etkileri geciktirebilir veya azaltabilir çoğu zaman da ortadan kaldırabilir.

Körlük ve görme kusurlarına karşı neler yapılmalı?
Göz sağlığı ile ilgili bilgi ve uyarılarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, şunları kaydetti.
“Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde sıklıkla ortaya çıkan ve göz tansiyonu olarak bilinen glokom da dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Aslında glokom 50 yaş üstündeki herkesi tehdit etmektedir. Çocuklarınızı 3 yaşına kadar mutlaka doktor kontrolüne götürmelisiniz. Erken yaşta tespit edilen birçok göz kusuru ilerlemeden önlenebiliyor ve iyileştirilebiliyor. Göz ve görme sağlığını korumak için televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakılmaması, uzun süre bilgisayar kullanımlarında gözlerin dinlendirilmesi gerekmektedir. Görme yeteneğini güçlendiren A vitamini içeren besinler havuç, yumurta ve yeşil sebzelerin bol miktarda tüketilmesi gerekmektedir. Göz sağlığı için; "Göz hijyenine özen gösterilmelidir. Kitap okurken göz ile kitap arasında en az 30 santimetre mesafe olmasına dikkat edilmelidir. Çok az ya da çok fazla ışıkta okuma yazma yapılmamalıdır. Başkalarına ait gözlükler kullanılmamalıdır. Yaz aylarında gözleri güneş ışığından korumak için güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Başkalarına ait makyaj malzemeleri ve havlu gibi göze temas eden malzemeler bulaşma riskinden dolayı kullanılmamalıdır. Çocuklarda gözde herhangi bir kayma ve görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz kontrolü yaptırılmalıdır. İlerleyen yaşla birlikte göz ve görme sağlığında herhangi bir problem yaşanmaması için hayat boyu düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırılması önerilir. Göz kazalarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı, çok uzun saatler oynanan bilgisayar oyunlarının gözde alerji ve kuruluk yapabileceği, uzağı görme kusuru oluşmasını tetikleyebileceği unutulmamalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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