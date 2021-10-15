'Laf atma' nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı Kerem Demir´i (17) bıçakla öldüren Onur Özmen (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında `laf atma´ meselesi yüzünden çıkan tartışmada Onur Özmen, Kerem Demir´i bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve karnından bıçaklandığı tespit edilen Kerem Demir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Onur Özmen´i evinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına alındı. Asayiş Şubesi´nde ifadesi alınan Onur Özmen, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2021-10-15 20:58:12



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