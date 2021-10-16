Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Yücel (22) yönetimindeki 26 VS 702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Uzun (60) yönetimindeki 26 AEP 775 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ekrem Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan Süleyman Uzun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-16 13:55:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.