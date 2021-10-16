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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de gece saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden spor yorumcusu Şükrü Oytan, son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehirspor ile özleşmiş kişiliği ile bilinen spor yorumcusu ve eski hentbol hakemi Şükrü Oytan uzun zamandır sağlık problemleriyle uğraşıyordu. Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan Oytan, hayata gözlerini yumdu. Bugün ikindi namazına müteakip Mahmur Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Şükrü Oytan, Odunpazarı Mezarlığı’na defnedildi.
Eskişehir’in yerel basınında uzun yıllar spor yorumculuğu yapan Oytan’ın cenazesine ailesi, yakınları, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, spor programlarının yayınlandığı Kanal 26 televizyonunun temsilcileri, spor yorumcusu ve muhabiri olan meslektaşları katıldı.

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