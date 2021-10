Tepebaşı’nda çocuklar çok mutlu

'The Batman' filminden yeni fragman

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduğu Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri ile Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri, Eskişehirli çocukların gelişim alanlarını destekleyici eğitim anlayışı hizmet vermeye devam ediyor.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler, çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.

Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri de dolup taşıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de bulunan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri de çocukların en sevdiği mekanlar arasında yer alıyor. Çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir eğitim anlayışı ile eğitim verilen merkezler, yıl boyunca düzenlenen farklı eğitim türleri ile çocukların zamanlarını hem eğlenerek hem de sosyalleşerek hem de kendilerini geliştirerek zaman geçirmesini sağlıyor.



“Onlar bizim geleceğimiz”

Merkezler hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi her yaşta insanımıza dokunmak için elinden gelen bütün çalışmaları yapıyor. Merkezlerimizin her biri çocuklarımız ile dolup taşıyor. Eğitimlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi, hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Çok sevilen Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerimiz ile Çocuk Sanat ve Kültür Merkezlerimizin sayısını, ilerleyen dönemde artıracağız. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, her şey çocuklarımız için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.