Eskişehir ve Bilecik'te vakalar arttı, Kütahya'da düştü



ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayılarında artış oldu. Kütahya ise düşüşe rağmen haritada yine 'kırmızı' renkte kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 231,54'ten 52,35 artışla 283,89´a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 435,24´ten 37,8 düşüşle 397,44 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 287,59 seviyesinden 47,55 artışla 335,14'e çıktı.

3 KENT DE 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.

Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 80,4, Bilecik´te 77,7 olurken, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise 73,2 olarak açıklandı.

DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-17 15:13:20



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