Eskişehir’de kuaför işletmeciliği yapan Cevdet Kartal, Mevlid Kandili’nde tıraş olmak için dükkanına gelen müşterilerinden para almıyor.

Yurt dışından geldikten sonra Eskişehir’e yerleşerek kuaför dükkanı açan Cevdet Kartal, normal zaman içerisinde şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti sunarken, kandil günlerinde ise gelen herkesi bedava tıraş ediyor. Kartal, bugün de İstiklal Mahallesi Nurgül Sokak'ta bulunan işletmesinde Mevlid Kandili dolayısıyla hiçbir müşterisinden para talep etmiyor. Kandil günlerinde yaklaşık 150 kişiyi ücretsiz tıraş ettiklerini söyleyen Kartal, “Şehit ve gazi ailelerine her gün ücretsiz tıraş yapıyoruz. Kandil günlerinde ise gelen herkese ücretsiz hizmet sunuyoruz. Allah izin verirse bu olayı sürekli devam ettireceğim. Gelen müşterilerimizden bazıları çok şaşırıyor bu duruma. Diğer kuaför arkadaşları da bu uygulamayı hayata geçirmeye davet ediyorum. Kandillerde haberi olan herkes geliyor. Bu günlerde 150 kişiye ulaştığımız oluyor. İnsanlar çekinmeden gelebilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.