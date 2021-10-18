Mekke Camii ibadete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mekke Camii ibadete açıldı

İHA

Mekke Camii ibadete açıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftlüğü, İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Mekke Camii düzenlenen programla ibadete açıldı.
Programa Vali Erol Ayyıldız’ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Ayyıldız, “Yaradanın yeryüzünde evleri olan ibadet yerlerini ancak; Yaradan’dan ötürü kalbi sevgi dolu olan kimseler imar ederler, yönündeki ilahi müjdeye mazhar olunduğuna hep birlikte şahitlik ettiğimiz bu anlamlı günde, bu nezih toplulukla olmanın bahtiyarlığını yaşıyor; hepinize en içten selam ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Kabe’nin adını taşıyan bu camimiz de diğer camilerimiz gibi hayatımızın tam kalbinde duracaktır”
Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekânlar olan camilerin, bugün de insanları bir araya getirdiğini ifade eden Vali Ayyıldız, “Âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ibadet” yeri olan Kabe’nin adını taşıyan bu camimiz de diğer camilerimiz gibi hayatımızın tam kalbinde duracaktır” dedi.

“Camiler o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir”
Camilerin şehir ve köylerin kimliğinin göstergesi olduğunu belirten Ayyıldız, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Esasen camilerimiz Kabe’nin şubeleri olmalarının yanı sıra aynı zamanda Millî Marşımızda ifadesini bulduğu üzere ‘şehadetleri dinin temeli’ olan ezan sesleriyle bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembollerindendir. Nitekim camiler, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir siluet değil o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir. Bu bakımdan camilerimizde şafak vakti başlayan, gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevi ifa eden din gönüllüleri de sadece beş vakit ezan okuyan, namaz kıldıran kimseler değildir. Mahalle sâkinlerinin doğumdan ölüme kadar sevincini, kederini paylaşan; komşusunun çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet getiren; sünnet merasiminde hazır bulunan, düğününde el kaldırıp dua eden, askere uğurlarken en ön safta yer alan, emri hak vâki olduğunda en evvel komşusuna hüsnü şehadette bulunan insandır”

“Dünyanın hemen her yerinde mabedin bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir”
Dünyanın her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir mabet bulunduğuna değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, “Günümüz dünyasında üniversite, ticaret ve kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği çağdaş kurum ve kuruluşların yer almadığı kent ve şehirlere, yerleşim yerlerine rastlamak mümkündür. Ama şöyle ya da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir tapınak veya mabedin bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir. Dünyamız, bu yönüyle mabetler topluluğunu simgelemektedir. Bu durum her insanın özünde, fıtratında var olan inanmakulluk duygusunun bir biçimde dışa yansıması şeklinde açıklanabilir” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Bekir Gerek de yaptığı konuşmada, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür ederek, caminin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmalardan sonra Vali Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Mekke Camii’nin yapımına katkı sunan hayırsever vatandaşlara plaket takdim etti.Akabinde Vali Ayyıldız ve beraberindekiler dualar eşliğinde Mekke Camii’nin açılışı yaptı. Açılışın ardından Vali Ayyıldız ve beraberindeki heyet caminin içini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de kartpostallık sonbahar manzaraları
YEREL HABERLER Eskişehir’de kartpostallık sonbahar manzaraları
5 aylık hamile hemşire yoğun bakım hastalarının yardımına koşuyor Hemşire Seda Bayraktar, azmi ve mücadelesiyle takdir topluyor
YEREL HABERLER 5 aylık hamile hemşire yoğun bakım hastalarının ...
Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, ...
Bu ağaç İstanbul'un fethinden önce de vardı Günyüzü ilçesinde 662 yaşında anıt ağaç
YEREL HABERLER Bu ağaç İstanbul'un fethinden önce de vardı Günyüzü ...
Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla alındı Dünyada sayılı merkezde yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Op. Dr. Coşkun Kaya: “İki saatlik bir operasyonla 6 santimetrelik kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik yara yerinden çıkarttık” “Ameliyatın ikinci günündeyiz, hastamız tansiyon ilacı almıyor, problemleri de kayboldu” “Tansiyon yüksekliği böbrek veya böbrek üstü bezindeki bir kitleden kaynaklı olabilir” Hasta Ayşen Bozkurt: “Ameliyat olduğumdan beri insülin ve tansiyon ilaçlarımı kullanmadım”
YEREL HABERLER Hastalarda milyonda bir görülen kitle başarıyla ...
Kış yaklaştı ama kışlık ürünlere talep yok
YEREL HABERLER Kış yaklaştı ama kışlık ürünlere talep yok
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Bucaspor 1928: 4
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Bucaspor 1928: 4
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor Kuaför işletmecisi Cevdet Kartal: “İnsanlar çekinmeden gelebilirler”
YEREL HABERLER Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor Kuaför ...
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar arttı, Kütahya'da düştü
YEREL HABERLER Eskişehir ve Bilecik'te vakalar arttı, Kütahya'da ...
Eskişehir´de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Eskişehir´de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Günyüzü’nden eşsiz sonbahar manzaraları
YEREL HABERLER Günyüzü’nden eşsiz sonbahar manzaraları
Eskişehir’in en gözde turistik bölgesinde metruk ev tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’in en gözde turistik bölgesinde metruk ev ...
Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor
YEREL HABERLER Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor
Tepebaşı’nda çocuklar çok mutlu
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda çocuklar çok mutlu
Hem sağlıklı hem de atık üretmeden yetiştiriliyor İstiridye mantarı üreticisi Özlem Çınar: “Et yemeyenler bu mantarı et niyetine tüketebilir” “Üretimde kullanılan poşetler gübre olarak değerlendirilebiliyor”
YEREL HABERLER Hem sağlıklı hem de atık üretmeden ...
Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu Park yeri bulamayan ziyaretçiler, çareyi araçlarını ara sokaklara park etmekte buldu
YEREL HABERLER Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu Park yeri ...
Emekli emniyet müdürü ve oğlu, kazada hayatını kaybetti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Emekli emniyet müdürü ve oğlu, kazada hayatını ...
Emekli emniyet müdürü ve oğlu, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Emekli emniyet müdürü ve oğlu, kazada hayatını ...
Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında ...
Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Atlıhan'a ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Atlıhan'a ziyaretçi akını
Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı
Hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.