Eskişehir’de kartpostallık sonbahar manzaraları

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Eskişehir’de sonbaharın gelişiyle sarının tonlarına bürünen ağaçlar ve dökülen yapraklar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Porsuk Çayı’nın iki yakasını birbirine bağlayan Kanlıkavak Parkı sonbahar renklerine boyandı. Sarı ve yeşilin tonlarıyla bezenen ağaçlar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlarla birlikte sessizliğe bürünen park, görenleri kendine hayran bıraktı. Sokak hayvanlarını da yoğun olarak barındıran parkta yaprak döken ağaçlar, kış hazırlığına başladı.

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