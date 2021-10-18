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Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı Ambalaj fabrikasındaki atık kağıt balyalarının tutuşması ile başlayan yangın maddi hasarla atlatıldı

İHA

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı Ambalaj fabrikasındaki atık kağıt balyalarının tutuşması ile başlayan yangın maddi hasarla atlatıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan ve kontrol altını alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde’de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Fabrika içerisindeki depoda bulunan atık kâğıt balyalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması yaptı.
Yangını söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme aracının (arasöz) yanı sıra OSB ve Eskişehir itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip de katıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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