(ÖZEL) Bu eğitimler sayesinde engelli bireyler evlerine hapsolmuyor Engelli bireyler aldıkları çeşitli eğitimlerle bağımsızlıklarını kazanıyor Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Esra Aytekin, “Engelli bireyler eve hapsolmasın, onları hayata hazırlıyoruz” Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Emine Korucu: “Her şeyi bu okulda öğrendim, çok memnunum”

Eskişehir’de bulunan bir rehabilitasyon merkezi, bünyesinde verdiği çeşitli eğitimlerle farklı engelleri bulunan birçok vatandaşın hayata kazandırılmasında etkin rol oynuyor.

Görsem Görme Engelliler ve Dayanışma Derneği’nin Eskişehir’deki Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, yaşları fark etmeksizin birçok engelli bireyin temel becerilerini geliştiren dersler veriliyor. Bedensel, zihinsel, görme, işitme ve yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan bireylerin günlük hayatlarında yapmakta zorlandıkları ve başkalarının yardımı olmaksızın yapamadıkları etkinlikler, bu okulda aşılıyor. Görme engelli öğrenciler için baston eğitimi, yemek yeme, öz bakım, günlük yaşam tarzı, merdiven çıkma gibi dersler verilirken, bedensel engelli bireyler için ise fizik tedavi seansları düzenleniyor.



“Uygun egzersiz programları oluşturuluyor”

Rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi uzmanı olarak görev yapan Uzman Fizyoterapist Jale Serin Basım, verilen eğitimler ve tedaviler hakkında konuştu. Her öğrenci için farklı programlar oluşturduklarını belirten Basım, “Fizyoterapi anlamında sadece bedensel engeli olan öğrencilere eğitim veriyoruz. Bir bedensel engelin yanında zihin engeli, görme engeli veya işitme engeli olabiliyor. Bedensel engelli grubu genellikle serebral palsi (beyin felci) ağırlıklı oluyor, ama farklı tanımda öğrencilerimiz, hastalarımız mevcut. Onların değerlendirmeleri yapılarak uygun bir egzersiz programı oluşturuluyor. İhtiyaçlarına göre program belirliyoruz. Ona göre eğitimlerine devam ediyoruz” dedi.



“Öğrenciler eğitimlerle günlük hayatlarını idame ettirebiliyor”

Verdikleri eğitimlerin özellikle görme engelli öğrencilerin birçok konuda hayatlarını bağımsız olarak sürdürmeleri için önemli olduğunu belirten özel eğitim öğretmeni Gülşen Oktay, “Şu anki dersimizi görme olarak işliyoruz. Görme dersinde öğrencilerimizle Braille alfabesi çalışıyoruz, tabletlerimiz var, küp taş diziyoruz, baston eğitimi veriyoruz, yemek yeme, öz bakım, günlük yaşam tarzı eğitimlerimizle öğrencilerimizi destekliyoruz. Bağımsız olarak hayatlarını idame ettirme konusunda çok büyük destekleri oluyor. Merdiven çıkma konusunda öğrencilerimiz biraz tedirgin oluyor görmedikleri için. Bu alanda çok gelişiyorlar, kendileri inip çıkabiliyorlar. Kendileri yemek yiyebiliyor, günlük yaşamlarını idame ettirebiliyorlar. O yüzden bu eğitimin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve bunun faydasını da öğrencilerimizde görüyoruz” diye konuştu.



“Kısa hikâyeler ve şiirler yazarak birlikte okuyoruz”

Merkezde görev alan bir diğer öğretmen Elif Ünver, çeşitli yaşamsal eğitimlerin yanı sıra okulu destekleyici dersler de verdiklerini ifade etti. Sosyalleşme anlamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Ünver, “Hepsinin durumuna göre ayrı ayrı eğitim veriyoruz. Mesela görme engellilere Braille alfabesi öğretiyoruz. Alfabeyi öğrenmiş olanlarla kısa hikâyeler yazıyoruz, hatta şiir bile yazıyoruz. Bazen kendileri de evde bir şeyler yazıp bize getirebiliyorlar, burada onları okuyoruz. Zihinsel engelli öğrencilerle de engel durumuna göre sıralama, dizme gibi basit çalışmalar yapıyoruz. Hafif zihinsel engelli öğrencilerimiz genelde okula gidiyorlar zaten, onlarla da hem okul derslerine destek oluyoruz, hem de sosyalleşme anlamında çeşitli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz” sözlerini dile getirdi.



“Her şeyi bu okulda öğrendim”

Yaklaşık 16 senedir Eskişehir’deki Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan 28 yaşındaki Emine Korucu, merkezden duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle anlattı:

“1516 senedir buradayım, çok memnunum okulumdan. Burada en başta geldiğimde kabartma yazı ve küp taşlarla matematik yapmayı öğrendim. Açıktan liseyi bitirdim. Coğrafya çalışıyoruz. Burayı seviyorum, ben her şeyi burada öğrendim diyebilirim. Kabartma yazı, sosyal yaşamı, her şeyi bu okulda öğrendim. O yüzden çok memnunum.”



“Engelli bireyler evlerine hapsolmasın”

Merkez hakkında genel bilgiler veren Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi müdürü Esra Aytekin, amaçlarının engelli bireyleri kendilerine yetebilmelerini sağlayarak hayata kazandırmak olduğunu aktardı. Engelli bireylerin eve hapsolmamaları ve yaşam kalitelerini arttırmak adına özel eğitim kurumları merkezlerine gelmeleri için çağrı yapan Aytekin, “Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı, yaygın gelişimsel bozukluklar, bedensel engelli bireyler destek eğitim programı, görme ve işitme olarak beş adet destek programımız var. Eğitimimiz ücretsiz, servislerimiz var, evlerinin önünden çocuklarımızı alıp getiriyoruz ve ders bitiminde tekrar evlerine götürüyoruz. Yaş sınırlamamız yok, çocuk küçük çocuklarımız da var, 40 yaşında öğrencilerimiz de var. Matematik, Türkçe, okuma yazma gibi akademik anlamda gelişmelerini sağlamanın yanında günlük yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik bir hedefimiz var. Onların kendi kendilerine yetebilmeleri ve hayata kazandırabilme amacındayız. Tüm velilerin kaygısı, takdir edersiniz ki kendilerinden sonra ayakta kalabilmeleri, kendi kendilerine yetebilmeleri. Bununla ilgili de günlük yaşam becerileri, toplumsal hayat gibi modüllerimiz var. Onlara özel hocalarımız hayata hazırlamak adına çalışıyorlar. Engelli bireylerin eve hapsolmamalarını istiyoruz, hayata katılmalarını ve yaşam kalitelerini arttırmak adına da özel eğitim kurumları merkezlerine gelmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

