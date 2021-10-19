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Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti İlk yerli şanzımanlı kamyonu süren Bakan Varank: “Çok başarılı bir kamyon”

İHA

Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti İlk yerli şanzımanlı kamyonu süren Bakan Varank: “Çok başarılı bir kamyon”

Eskişehir’de tanıtımı yapılan ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Çok başarılı bir kamyon. Türkiye’de üretilen bir ticari aracın böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması, gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer” dedi.
İnönü ilçesindeki şanzıman fabrikasında gerçekleştirilen törenle görücüye çıkan ilk ve tek yerli şanzıman Ecotorq, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Üretiminde yerli şanzımanın kullanıldığı kamyonun direksiyonuna geçen Varank, aracı Ali Koç ile birlikte test sürüşüne çıkardı. Şanzımanla birlikte yüzde 90 yerlilik düzeyine ulaşan kamyon, Varank’tan tam not aldı. Aracı “çok başarılı” olarak nitelendiren Bakan Varank, Türk otomotiv sektörü açısından çok büyük bir değer kazandıklarını belirtti.

“Yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu kamyonu test ettik”
Yerli şanzımana sahip kamyonu test eden Varan, aracın çok başarılı olduğunu kaydederek, “Biraz önce Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttık. Bu şanzımanın bir özelliği de otomatik bir şanzıman olması. Ali İhsan Bey beni bu konuda uyardı. ‘Otomatik demediniz bakanım, asıl önemli olan konulardan bir tanesi o’ dedi. Yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu kamyona bindik, test ettik. Çok başarılı bir kamyon. Türkiye’de üretilen bir ticari aracın böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması, gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine Ecotorq motorlarını TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirilmişti. Bu motoru hem Türkiye’deki kamyonlarda hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi yine aynı şey, devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için de geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız hem de lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler, ben buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye yılda 2 milyon araç üreten bir ülke”
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini ve yılda 2 milyon araç üretildiğinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Türkiye’de katma değerli üretimi her zaman vurguluyoruz. Devlet olarak da katma değerli üretimin önünü açacak desteklerimiz ve politika güncellemelerimizle sektörlerle beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Burada başarılan şey de devletimizin verdiği desteklerle Türk otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Arkamızda yüzde 90 yerliliğe ulaşmış bir kamyon var. Biraz önce test ettik, gerçekten çok güzel. Bu araçların büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç ediliyor olması, burada ürettiğimiz her katma değeri ihraç ederek ülkemizin ekonomisine daha büyük katkı sağlamasını bizzat yaşayarak görmemiz bizim açımızdan mutluluk verici. Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü yakalamak üzere gayret sarf ediyoruz. Elektrikli ve otonom araçlarla ilgili zaten Türkiye gerekli adımları atıyor. Türkiye yılda 2 milyon araç üreten bir ülke ve bu 2 milyon araçtaki rekabetçiliğimizi korumamız için bu dönüşle ilgili yapmamız gerekenler var. endüstriyle beraber bu dönüşümü de yakalayacağımızı görebiliyoruz” dedi.

"Farkında olmadan yüzde 25 daha güçlü bir şanzıman yaptık"
Şanzımanı ürettiklerinde orijinal şanzımanla karşılaştırdıklarını ve yerli şanzımanın yüzde 25 daha güçlü olduğunu fark ettiklerini aktaran Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar, "Biz şanzıman yaparken, test aşamasına geldiğimiz zaman bir dişli tamamen kırılıyordu. Aylarca uğraştık ve sonunda çözümünü bulduk. Arkadaşlardan bir tanesi ‘Orijinal şanzımanı deneyelim’ dedi. Ama biz farkında olmadan yüzde 25 daha güçlü bir şanzıman yaptık, ek bir para harcamadan. Bundan birkaç ay önce Almanya’da bir firma bütün araçları yan yana koyarak test etti. Motor, şanzıman ve diferansiyel grubu olarak en iyisi bu seçildi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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