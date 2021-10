Bakan Varank, yerli kamyon şanzımanını tanıttı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan´ın Eskişehir´deki fabrikasında 59 milyon Euro´ya 230 mühendis tarafından üretilen, Türkiye´nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttı. Bakan Varank, hedeflerinin Türkiye´yi Avrupa´nın elektrikli araç ve batarya üslerinden biri haline getirmek olduğunu belirterek, "Bu kararlılık, Türkiye´nin insansız hava araçlarında olduğu gibi elektrikli araçlarda da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesini sağlayacaktır" dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ise "A´dan Z´ye Türk mühendislerinin üst düzey yetkinlikleri ile geliştirdiği ağır ticari araçlarımızın yurt içinde büyük rağbet görmesi, ki bu sene çok şükür üretim rekoru kırdık, yurt dışında da satış rekoru kırdık. Global arenada da `Türk malı´ damgası ile rekabet etmesi hepimizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 milyon Euro yatırımla 230 mühendisin tarafında Türkiye´nin ilk ve tek olduğu belirtilen şanzımanını üretti. Eskişehir´deki fabrikada üretilen yerli şanzıman için fabrika tesislerinde tanıtım etkinliği düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, fabrika çalışanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 19 yılda Ford Otosan´a Ar-Ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla yaklaşık 1.6 milyar liralık destek sağladıklarını söyledi. Yerli şanzıman projesi özelinde de 15 milyon lira destek aktardıklarını kaydeden Bakan Varank, "Ayrıca bu modern fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. İnşallah şanzıman üretimi ile birlikte Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman yatırımıyla Türkiye´nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak. Elbette bazı şeylerin söylemesi kolay ancak yapılması bir o kadar zordur. İşte sıfırdan bir şanzımanın geliştirilmesi de esasında kolay bir iş değil. Bu projede 220´nin üzerinde mühendis görev yaptı. Tasarım, test ve geliştirme aşamalarının tamamlanması tam 5 yıl sürdü. Geliştirilen şanzıman 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden zorlu testlere tabi tutuldu. İşte şimdi bu şanzımanlar Avrupa´nın yıldızı F-MAX kamyonlarında ve diğer kamyonlarda kullanılacak" dedi.

`TÜRKİYE GÜNDEMİ TAKİP DEĞİL TAYİN EDEN ÜLKE´

Bakan Varank, Türkiye´nin artık yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yatırım yaparak gündemi takip eden değil, tayin eden ülke konumunda olduğunu söyledi. Bu doğrultuda elektrikli otomobile yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Varank, "İşte bu irade sayesinde bugün milli ve yerli elektrikli otomobilimizi 2022 yılının sonunda banttan indirecek seviyeye ulaştık. Bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada fosil yakıtları hızla terk eden bir yaklaşım söz konusu. Ülkeler yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Bu noktada da Türkiye, gündemi takip eden değil, tayin eden ülke olarak pozisyon almış durumda. Birçok ülke acaba zamanı mı diye düşünürken, biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle harekete geçerek doğuştan elektrikli otomobile yatırım yaptık. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi burada da tam zamanında doğru teknolojiyle buluşacağız. Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Halihazırda ilgili bakanlıklarla birlikte özellikle şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca batarya teknolojilerinin, elektrikli araçlar için ne ifade ettiğinin de gayet bilincindeyiz. Bu hususta batarya, modül, paketleme ve hücre yatırımlarına ağırlık veriyoruz. TÜBİTAK destekleriyle otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri, gömülü sistemler, elektrikli ve hibrit araç teknolojileri ile alternatif yakıtlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Yine Ford Otosan´ın Kocaeli Gölcük´te gerçekleştireceği yaklaşık 20 milyar liralık yeni nesil ticari araç ve batarya imalatı yatırımı ülkemizdeki elektrifikasyon dönüşümüne büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz Türkiye´yi Avrupa´nın elektrikli araç ve batarya üslerinden biri yapmak. Şüphesiz bu kararlılık, Türkiye´nin insansız hava araçlarında olduğu gibi elektrikli araçlarda da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesini sağlayacaktır. Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil inşallah uçan araçlarda da, uçan arabalarda da liderliğe oynama noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz şimdiden geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Bundan 3-4 sene sonra dünyada uçan taksilerin piyasaya gireceğinden bahsediliyor. Eğer biz bu teknolojiye bugünden yatırım yapmazsak, işte ancak 100 yıl sonra yakalamaya çalıştığımız, öne geçmeye çalıştığımız otomotiv endüstrisinde olduğu gibi o teknolojide de geri kalmak durumunda olacağız. Peki bunu nasıl başaracağız? Gümbür gümbür gelen gençlerimizle inşallah başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ise Türk mühendislerin başarıları sayesinde küresel çapta rekabet edebildiklerini söyledi. Ford´un hafif ve orta ticari araçta olduğu gibi bugün Avrupa´da Ford markası taşıyan ticari araçların yüzde 90 kadarının Türkiye´de üretildiğini açıklayan Koç, "Bunun gibi kamyon işinde de bize ve Türkiye´ye duyduğu güven ile Ford Trucks markasının global çapta temsil edilmesi konusunda Ford Otosan´a biçilen rol ne mutlu ki her geçen gün büyüyerek artıyor. Giderek büyüyen üretim gücü, mühendislik bilgi birikimi ile Ford Trucks, ülkemizin ağır ticari araç üretiminde küresel oyuncular arasına girmesine olanak sağladı. Bunun en güzel örneği olan F-MAX olarak adlandırdığımız kamyonumuz. F-MAX ağır ticari araç üretim yolculuğumuzda kilometre taşı niteliğinde bir öneme sahip. İçerisinde bulunduğumuz Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz ve Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen F-MAX kamyonumuz daha ilk yıllarında, 2019 yılında `Uluslararası Yılın Kamyonu´ seçildi. An itibarıyla başta Avrupa olmak üzere, 40´ı aşkın ülkeye Eskişehir´de üretilen ağır ticari araçlarımızı ihraç ediyoruz. F-MAX´in dünya çapındaki bu başarısının ardından bugün de üst düzey mühendislik başarısı olan Türkiye´nin ilk ve tek yerli şanzımanını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin en tepesinden sanayide faaliyet gösteren herkesin çok önemsediği yerlilik konusunu çok önemsiyor ve araçlarımızın yerlilik oranını en yüksek seviyeye taşıyarak ekonomimize katma değer sunmaya devam ediyoruz" dedi.

KOÇ: ARAÇLARIMIZDAKİ YERLİLİK YÜZDE 90´A ULAŞTI

Ali Koç, yerli şanzımanın araçlardaki yerlilik oranının yüzde 90´lara çıkarıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Global arenada da `Türk malı´ damgası ile rekabet etmesi hepimizi gururlandırıyor. Ağır ticari araç segmentinde Türkiye´nin ilk ve tek yerli şanzımanı ile teknolojik katma değeri yüksek bir ürünü sıfırdan geliştirip üreterek Ar-Ge ve mühendislik kapasitemize bir yenisini daha ekliyoruz. Devletimizin en tepesinden sanayide faaliyet gösteren herkesin çok önemsediği yerlilik konusunu çok önemsiyor ve araçlarımızın yerlilik oranını en yüksek seviyeye taşıyarak ekonomimize katma değer sunmaya devam ediyoruz. Yerli şanzımanımız ile beraber ürettiğimiz ağır ticari araçlarımızın yerlilik oranı yüzde 90´a çıktı. Otomotiv sektörü Türkiye´nin lider ihracat sektörü. Fakat her 100 liralık ihracatın 45-50 lirası ithal girdiyle yapılıyor. Kamyonumuzun yüzde 90´ı tamamen yerli. Burada ağır ticari ürünlerimizle ilgili çok önemli bir gelişme için bulunuyoruz. Ancak bununla beraber, sizlerin de bildiği gibi bu yılın başında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerimizi hayata geçirmek için 2 milyar Euro´luk Türkiye´nin en büyük özel sektör otomotiv yatırımını açıklamıştık. Bu yatırımın, Ford Otosan´ın yıllardır gururla sürdürdüğü `Ford Avrupa´nın ticari araç üretim üssü´ unvanını taçlandırmasının yanı sıra yatırımımızın üreteceği ilk aracın çok da anlamlı bir yanı var. Zira üreteceğimiz ilk aracı inşallah Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında hattan indireceğiz."

BAKAN VARANK VE KOÇ TANITTI

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, sahneye getirilen yerli şanzımanı tanıttı. Bakan Varank ve Koç daha sonra fabrika bahçesindeki kamyon ile şanzımanı test etti. Bakan Varank, yerli şanzımanın oldukça başarılı olduğunu söyledi.

ÜÇ YILDA TAMAMLANDI, 1 MİLYON KİLOMETREDE TEST EDİLDİ

2018´de çalışmalarına başlanan yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştı. 58 milyon Euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon lira tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli Ecotorq şanzımanla ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90´lara ulaştı. Fabrikada 230 mühendisin, 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı yerli şanzıman, 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı ve zorlu koşullarda test edildiği belirtildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

