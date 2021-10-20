Dünya Gıda Günü öğrencilerle birlikte kutlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Günü'nü 2 okulda düzenlenen programla öğrenciler eşliğinde kutlandı.

Programa toplamda 140 öğrenci katılırken, uzaktan canlı yayın aracılığıyla 225 öğrencinin daha katılımı sağlandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, programda günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılında Dünya Gıda Günü kimseyi geride bırakmadan ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir bakışıyla; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam’ teması ile belirlendi. Bu kapsamda daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımgıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Kutladığımız bu gün ile birlikte siz geleceğimiz olan çocuklarımıza düşen görev bu bilinç ile ‘Gıdamızı Korumak Soframıza Sahip Çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Programda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisleri Ece Dergi “Dünya Gıda Günü”, Zuhal Ünal Canbaz, “İyilik Yap Gıdanı Koru” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlarda gıda israfının azaltılarak, su israfının önlenmesi ile sağlanacak gıda tasarrufuyla hem dünyada yaklaşık 800 milyon kişinin yakalandığı obezite hastalığının önlenmesi hem de dünyada her gece aç yatmak zorunda kalan 700 milyon çocuğun beslenmesine katkı yapılabileceği konusu vurgulandı. Bu sayede dünyada daha adil bir gıda paylaşımı da yapılarak sürdürülebilir bir gıda arzının sağlanabileceği üzerinde duruldu.

Sunumların ardından tüm katılımcılara FAO’nun aktivite kitabı ve Gıdanı Koru ile ilgili liflet, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu balonlar dağıtılırken, firmaların sosyal projelere verdiği destek kapsamında temin edilen yiyecek ve içecekler dağıtıldı.

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