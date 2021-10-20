Mühürlü 2 dernekte kumara 130 bin 928 lira ceza

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, mühürlü 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 98 kişiye, toplam 130 bin 928 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak´taki 2 dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önce mühürlendiği tespit edilen derneklere baskın yapan ekipler, 98 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 130 bin 928 lira ceza kesildi. Dernek sorumlusu hakkında ise `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak´ suçundan işlem başlatıldı. Baskınlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-10-20 11:25:48



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