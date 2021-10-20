Günyüzülü gazi Sait Say'a, 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günyüzülü Gazi Sait Say'a 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi

İHA

Günyüzülü Gazi Sait Say'a 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi

Günyüzülü gazi Sait Say'a, 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi.
Eskişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Güneydoğu terör gazisi Sait Say'a övünç madalyası verildi. 2002 yılında, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde terör örgütleriyle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan P. Uzm. Çvş. Sait Say, bazı sebeplerden dolayı alamadığı Devlet Övünç Madalyası, Eskişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme tarafından takıldı. Gazi Say "Madalyayı gururla taşıyacağım. Allah bana bu vatan için gazi olmayı nasip etti çok şükür. Türkiye Cumhuriyetinin gazilerini ve şehitlerini unutmayan, beni madalya ile beni onure eden Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme başkanımıza ve bizleri bağrına basan yüce Türk milletine teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Madencilik Kümesinin yeni başkanı Metin Çekiç oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Madencilik Kümesinin yeni başkanı Metin ...
Eskişehirspor, Suat Kaya ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Suat Kaya ile sözleşme imzaladı
Çukurhisarlı çocuklar için bilardo eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Çukurhisarlı çocuklar için bilardo eğitimleri ...
SEYDER’in yeni başkanı Sami Türkmen oldu
YEREL HABERLER SEYDER’in yeni başkanı Sami Türkmen oldu
Eskişehir OSB’nin çevre yatırımları devam ediyor Araç filosuna yeni bir yol süpürme aracı daha eklediler
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’nin çevre yatırımları devam ediyor Araç ...
Galatasaray’ın eski futbolcusu Suat Kaya Eskişehirspor’un başına geçti Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Galatasaray’ın eski futbolcusu Suat Kaya oldu Suat Kaya Eskişehirspor’u 1 opsiyonlu 2 yıl çalıştıracak Suat Kaya: “Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız”
YEREL HABERLER Galatasaray’ın eski futbolcusu Suat Kaya ...
Kara Avcılığı Kanununa uymayan 30 avcıya ceza
YEREL HABERLER Kara Avcılığı Kanununa uymayan 30 avcıya ceza
Sarıcakayalı girişimci kadınlar ürünleri ile markalaşmayı hedefliyor Kurdukları kooperatifle ilçeye katma değer, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Sarıcakayalı girişimci kadınlar ürünleri ile ...
SEV'den aile içi iletişim semineri
YEREL HABERLER SEV'den aile içi iletişim semineri
Bel ağrısı fıtık habercisi olabilir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Nurhan Barutçu: “Ağrı aniden başlayabilir veya şiddeti hafif olarak başlayıp giderek artan bir şekilde olabilir” “Ameliyat, fizik tedaviye cevap alınamayan durumlarda en son seçenektir”
YEREL HABERLER Bel ağrısı fıtık habercisi olabilir Fizik Tedavi ve ...
Mühürlü 2 dernekte kumara 130 bin 928 lira ceza
YEREL HABERLER Mühürlü 2 dernekte kumara 130 bin 928 lira ceza
Dünya Gıda Günü öğrencilerle birlikte kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Gıda Günü öğrencilerle birlikte kutlandı
Dernek lokallerinde kumar oynayan 98 kişiye 130 bin 928 lira idari para cezası
YEREL HABERLER Dernek lokallerinde kumar oynayan 98 kişiye 130 bin ...
(ÖZEL) Daha 11 yaşında aile mesleğinde usta olmayı hedefliyor Bu ailenin mesleğine olan aşkı bambaşka Şen ailesinin pastanecilik mesleğinde 5’inci kuşak yetişiyor Aile mesleğini devam ettiren Cevahir Şen: “Oğullarım ve torunum içlerinden geldiği için bu mesleği yapıyor” Pastanecilikte yetişen 5’inci kuşan Muhammed Yusuf Şen: “İleride kesinlikle bu işi yapmak istiyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Daha 11 yaşında aile mesleğinde usta olmayı ...
Doğuştan cam kemik hastası azmiyle engel tanımıyor Tehlikelere aldırmayan çalışarak kendi ayakları üzerinde duruyor Cam kemik hastası Burak Sakçı: “Bir işi yapabileceğimi düşünüyorsam o iş bitmiş demektir” "Yazdığım “Umutlar Kırılmaz” adlı kitabımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyorum"
YEREL HABERLER Doğuştan cam kemik hastası azmiyle engel ...
Bakan Varank, yerli kamyon şanzımanını tanıttı
YEREL HABERLER Bakan Varank, yerli kamyon şanzımanını tanıttı
Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti İlk yerli şanzımanlı kamyonu süren Bakan Varank: “Çok başarılı bir kamyon”
YEREL HABERLER Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test ...
Bakan Varank ilk yerli şanzımanı test etti Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını Bakan Varank ile Ali Koç tanıttı Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı Eskişehir'de tanıtıldı İlk yerli şanzıman tanıtım töreninde konuşan Bakan Varank: “Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil uçan araçlarda da liderliğe oynamakta kararlıdır”
YEREL HABERLER Bakan Varank ilk yerli şanzımanı test ...
Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
Karacan’dan ESO Akademi’ye ziyaret
YEREL HABERLER Karacan’dan ESO Akademi’ye ziyaret
Tepebaşı’nda korona virüs tedbirleri aksatılmıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda korona virüs tedbirleri aksatılmıyor
Tepebaşı'nın muhtarları bir araya geldi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nın muhtarları bir araya geldi
Günyüzü Kaymakamı Akeller öğrenciye mangala oynadı
YEREL HABERLER Günyüzü Kaymakamı Akeller öğrenciye mangala oynadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.