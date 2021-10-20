Es-Es Suat Kaya ile ilk antrenmanına çıktı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Suat Kaya yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren siyahkırmızılı ekip, Teknik Direktör Suat Kaya yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı. Isınmayla başlayan antrenman pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Öte yandan, antrenman öncesinde Teknik Direktör Suat Kaya’yı ziyaret eden altyapı antrenörleri, yeni görevinde Kaya’ya başarılar diledi.

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