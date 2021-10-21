Eskişehir 80 sertifakalı arıcı daha kazandı İnönü'de 2018 yılında yıllık 4,2 ton olan bal üretim miktarı 9,5 tona ulaştı

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, İnönü Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğu ortak protokol gereği 80 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen “Arıcılık ve Arı Yetiştiriciliği” eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere sertifikaları dağıtıldı.

İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından iki dönem halinde verilen arıcılık eğitim kurslarına 28’i kadın olmak üzere toplamda 80 kursiyer katıldı ve başarı ile sertifika almaya hak kazandı. “İnönü Bal Ormanı’’ projesi gibi projelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığımızın arıcılığı teşvik amacıyla verdiği destekler, İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen kurs ve eğitimler sayesinde ilçede arı yetiştiriciliğine olan ilgiyi arttırdı. Bu ilgiyle beraber yetiştirici ve kovan sayısında dolayısıyla bal üretimindeki artış oldukça dikkat çekti. 2018 yılında ilçeye gelen gezginci sayısı 2 kişi iken, 2021 yılında bu sayı 15 kişiye çıktı, yine 2018'de yıllık 4,2 ton olan bal üretimi miktarı 2021 de 9,5 tona ulaşmıştı.

İnönü Belediyesi'nde yapılan törende açılış konuşmalarını yapan İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt, geçen yılki çalışmalar sonucu 2 ton bal elde edildiğini belirtirken Bal Ormanı’nın çevre illerin gözbebeği olacağını belirtti.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise yaptığı konuşmada, "Sürekli kalkınma modelleri üzerinde çalışan bir akademisyen olarak Allah bana sahada bunları çalışma olanağı nasip etti. Sürdürülebilir kırsal kalkınma deyince ilk önce yaşanabilir kırsal ortam oluşturmayı anlıyoruz. Alt ve üst yapısıyla verimli etkin hizmetlerin olduğu alanlar oluşturmaktır. Bugün bunların hepsinden proje örneklerimiz var. İkinci olarak da istihdam ve verimli üretimi anlıyoruz. Kırsalda rekabet gücü olan alanlarda üretim ve istihdamı desteklenmesi gerekiyor. Bal ormanının inşallah arkası da gelecek ve 50 bin ton üretimlere de ulaşacağız.” dedi.

İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt da yaptığı konuşmasına, Kur'anı Kerimde bulunan bal ile ilgili ayetlerinden bahsederek başladı. Gerçekleşen yatırımların İnönü ilçesinin gelişimi için çok önemli olduğunu ve bunlara her zaman gereken desteği vereceklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün, Bakanlığın kırsalda vereceği desteklemelerden kısaca bahsettiği konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi. Program, protokol üyelerinin Bal Ormanı bölgesini ve İnönü Belediyesine ait proje alanlarını incelediği ziyaretle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.